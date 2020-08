Lieblingsplatz bei Hitze: Der Badesee Heidmühle

Jeweils mehr als 1000 Badegäste haben an den heißen Augusttagen bisher die Abkühlung im Badesee Heidmühle genossen. Immer 500 Personen dürfen gleichzeitig an die Badestelle. Und selbst wenn man am Eingang mal kurz warten muss, weil die 500 gerade voll sind, werden dennoch immer schnell Badeplätze frei. Schortens’ Bäderleiter Peter Kramer jedenfalls ist glücklich, dass die Corona-Regeln klappen. BILD: