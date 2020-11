Lions-Adventskalender rasch ausverkauft

Der Adventskalender, den der Lions-Club Varel für den guten Zweck organisiert, ist ausverkauft. Am Samstag standen die Käufer in der Fußgängerzone in Varel schon um 9 Uhr geduldig Schlange, um einen (oder mehrere) Adventskalender zu erstehen. Nach dem ersten Verkaufstag am Freitag unter Corona-Bedingungen war am Samstag nur ein Verkaufsstand aufgebaut worden. Die letzten Exemplare waren gegen 10.30 Uhr ausverkauft. Lions-Club-Präsidentin Annette Struß dankte den Bürgern und Sponsoren. Mit dem Erlös fördert der Lions-Club soziale Projekte für Kinder und Jugendliche, unter anderem das Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen