35 Jachten starten vor Fluthafen

Die erste Regatta des Jahres im Jaderevier wurde am Wochenende vor dem Fluthafen des Wilhelmshavener Segelclubs (WSC) und der Marine-Segelkameradschaft (MSW) gestartet. Am Start waren 35 Jachten, die alle die Ziellinie überquerten. Der frische, teils sehr böige Wind aus Südwest um 5 bis 6 Bft. forderte von den Crews umsichtige Seemannschaft und sorgte dafür, dass die Regatta schon am frühen Nachmittag beendet war. Obwohl coronabedingt auf eine Regattafete verzichtet werden musste, überwog bei den Teilnehmern die Freude an einer ersten Wettfahrt der Saison, der in zwei Wochen die 51. Horum-Regatta folgt. Unser Bild zeigt vorn die Horumersieler Jacht „Tschaika“ von Theo Kruse (SKHS), dahinter die fabrikneue „Fokus“ von Thomas Brosda aus Wiefels (Hooksiel).

