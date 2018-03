Kaum ein Jahr alt ist der Mühlenverein Accum und hat schon ein Ehrenmitglied. Auf der Hauptversammlung des Vereins wählten die Mitglieder am Mittwochabend Dieter Mögling zum Ehrenmitglied und würdigen damit seine Verdienste um das Ensemble der Mühle und sein Jahrzehnte langes Engagement. Mögling hat die Ar­beitsgemeinschaft mitgegründet und hat, um bei den Müllern mitreden zu können, damals eine komplette Müllerlehre absolviert.

Und um das anderen zu ersparen, hat er anschließend die Konzeption für die – wesentlich kürzere – Ausbildung zum Freiwilligen Müller entwickelt. Und 20 Jahre lang war er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Accumer Mühle.

Sichtlich bewegt nahm Renate Mögling die Ehrung für ihren Mann entgegen, der aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein konnte. Bürgermeister Gerhard Böhling hob hervor, dass sich auch Renate Mögling seit Jahrzehnten für das Ensemble eingesetzt habe und dankte beiden.

Vorsitzender Hermann Pille nutzte seinen Jahresbericht, um deutlich zu machen, wie intensiv die Aktivitäten des Vorstands sein müssen, um den Betrieb des Galerieholländers aufrecht zu erhalten. Mit allen Stellen der Stadt vom Bauhof bis zum Bürgermeister müssen Kontakte gepflegt werden. Darüber hinaus müssen Denkmalbehörde und Monumentendienst zurate gezogen werden, wenn Reparaturen an dem Baudenkmal anstehen.

Und irgendetwas ist immer bei der „alten Dame“. Im vergangen Jahr hat sie eine neue Galerie bekommen und der „König“, die zentrale Welle, musste angehoben, gesäubert und geschmiert werden, weil er ein „Katzenjaulen“ von sich gab.

Die nächste Baustelle steht auch schon an. Das gab Heinz Drost bekannt. Die Windrose ist auch in die Jahre gekommen und muss in absehbarer Zeit erneuert werden.

Und dann muss auch der „alltägliche Betrieb“ organisiert werden: Backtage, Mühlenfest, Pflanzenmarkt, private Feiern und Trauungen. All das ist nur zu bewältigen mit vielen Helfern. Mit 108 Mitgliedern ist der Verein nach nur einem Jahr wieder in der Lage, das „volle Programm“ zu fahren. Entsprechend war es nur Formsache, dass Hermann Pille bei der Wahl zum Vorsitzenden einstimmig bestätigt wurde.