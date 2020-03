Achim /Varel Die Handballer der SG VTB/Altjührden haben den Schwung aus dem Einzug ins Final-Four-Turnier des deutschen Amateurpokals nicht in den Oberliga-Alltag mit hinübernehmen können. Am Sonntagabend unterlagen die Friesen an der Weser bei der formstarken SG Achim/Baden mit 23:25 (11:14) und rutschten in der Tabelle auf den sechsten Rang ab.

Nach einem Doppelschlag der Gäste in der ersten Minute (2:0) hatte sich bis zum 8:8 (17.) ein Schlagabtausch auf Augenhöhe entwickelt. Dann jedoch bekamen die Hausherren Oberwasser und setzten sich auf 11:8 (19.) und 14:9 (27.) ab, ehe die Vareler – bei denen unter anderen Dennis Summa (verletzt) und Dennis Rohde (studienbedingt) schmerzhaft vermisst wurden – bis zur Pause noch einmal auf drei Treffer verkürzen konnten.

Statistik Oberliga Nordsee Oberliga Nordsee SG Achim/Baden - SG VTB/Altjührden 25:23 (14:11) TV Achim/Baden Dybol, Von Seelen – Block-Osmers 4, Zilz, Sibahi 1, Wolters 1, Podien 7/3, Freese, Windßus 9, Budelmann 1, Meyer 1, Dreyer, Fastenau 1, Schmidt. SG VTB/Altjührden Ots, Schwagereit – Schildknecht 2, Dick, Dröge 3/2, Kalafut 10/1, Langer, Rüdebusch, Schröder 3, Bitter 1, Menne 2, Abram 2. Siebenmeter 3/4 SG Achim – 3/5 SG VTB. Strafminuten 6 SG Achim – 4 SG VTB. Rote Karte Schildknecht (47./SG VTB/Altjührden) wegen groben Foulspiels. Schiedsrichter Torsten Lippert und Benjamin Morche (beide SV Munster). Stationen 0:2 (1. Minute), 2:2 (2.), 3:4 (6.), 7:7 (12.), 11:8 (19.), 14:10 (28.), 14:11 (Hz.) – 14:12 (35.), 14:14 (38.), 15:16 (42.), 17:17 (46.), 21:19 (53.), 24:20 (48.), 25:23 (Endstand). Nächstes Spiel SV Beckdorf - SG VTB/Altjührden (Samstag, 19.30 Uhr).

Bis dahin hatte im Rückraum als Vollstrecker einzig Lukas Kalafut mit fünf Treffern zu überzeugen gewusst. Ansonsten leisteten sich die Gäste diverse Fehlwürfe und Ballverluste, welche die Achimer in einfache Gegentreffer nach Tempogegenstößen oder erster und zweiter Welle ummünzten. „Es hakte vorne und hinten“, bilanzierte Varels Sportlicher Leiter Christoph Deters in der Halbzeit: „Man hat den Gastgebern die breitere Brust nach den vergangenen Wochen angemerkt, während mir auf unserer Seite in Angriff und Abwehr etwas die Entschlossenheit fehlte. Das muss besser werden.“

Und das wurde es: So glichen die Vareler nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern in Folge auf 14:14 aus (38.). „Da stand auch die Abwehr besser, und hat Rasmus Ots richtig gut gehalten“, freute sich Trainer Andreas Swalkiewicz. Kai Schildknecht erzielte mit dem 16:15 sogar die erste Führung seit Wiederbeginn (42.).

Fünf Minuten später stand der Vareler Kapitän dann erneut im Blickpunkt, indem er unfreiwillig Farbe ins Spiel brachte. So bekam er beim Stand von 17:17 nach einem Foul die Rote Karte ohne Bericht gezeigt und schied aus (47.). „Das war aber nicht der Grund für die Niederlage“, betonte Deters.

So hielten die Vareler die umkämpfte Partie zunächst auch ohne ihren Abwehrchef bis zum 19:19 (50.) offen. Sie verpassten es aber, erstmals auf zwei Tore davonzuziehen. Zwar verkürzten die Gäste nach dem 19:21 (53.) durch Kalafut noch mal auf 20:21 (54.). Dann jedoch gelang den Gastgebern ein 3:0-Lauf auf 20:24 (58.) – die Entscheidung.

„Unterm Strich haben wir das Spiel schon vor der Pause verloren“, bilanzierte Swalkiewicz: „Da hat uns bis auf Lukas Kalafut die Durchschlagskraft aus dem Rückraum gegen die 6:0-Abwehr von Achim/Baden gefehlt. Zudem haben wir zu viele einfache Fehler gemacht. Nach der Pause sind uns dann die Kräfte ausgegangen. Das ist extrem ärgerlich, denn es war definitiv mehr drin.“