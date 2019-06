Altjührden Vorhang auf zum letzten großen Friesensport-Wettkampf der Saison 2018/ 2019. Dieser steigt an diesem Samstag und Sonntag beim Friesischen Mehrkampf des Friesischen Klootschießerverbands (FKV) in Altjührden. Auf dem dortigen Sportplatz und der angrenzenden Weide werden die drei Feldkampfdisziplinen absolviert.

Vom Sportplatz an der Altjührdener Straße sind es nur wenige Kilometer bis zur Ahrensberger Straße. Diese ist an den beiden Wettkampftagen von 9 bis 17 Uhr für den KFZ-Verkehr gesperrt, weilt dort das Boßeln mit der Holz- und der Gummikugel stattfindet.

Die „Olympischen Spiele“ des Friesensports bestehen aus folgenden fünf Disziplinen: Straßenboßeln mit der Holz- und Gummikugel, Weideboßeln mit der Hollandkugel, Schleuderball sowie Klootschießen. Es wird Einzelwertungen und Teamwertungen geben.

311 Anmeldungen von Sportlerinnen und Sportlern aus den 13 Kreisverbänden liegen den Veranstaltern des ausrichtenden Kreisverbandes Waterkant um den Vorsitzenden Ralf Lührung vor. Im Vorjahr hatten in Osterscheps 305 Aktive mitgemacht.

Große Starterfelder

Die größten Starterfelder gibt es in der Männer-Hauptklasse sowie in der weiblichen C-/D-Jugend mit jeweils acht kompletten Kreisteams. Sieben Kreismannschaften starten in der männlichen C-/D-Jugend. Auf sechs Mannschaften kommen die Wettbewerbe der männlichen A/B-Jugend und der Frauen-Hauptklasse. In der weiblichen Jugend A/B und in den Altersklassen Männer II/III kämpfen fünf Kreisteams um den Sieg. In der Altersklasse Frauen II/III gibt es einen Zweikampf zwischen dem Titelverteidiger Butjadingen und Esens.

Rund 300 Boßler werden an den beiden Wettkampftagen dort auf die Strecke gehen. Die restlichen Disziplinen des Friesischen Mehrkampfes werden indes auf und am Sportplatz in Altjührden (Altjührdener Straße 34) absolviert.

Der Kreisverband Butjadingen reist mit sieben Teams und drei Einzelstarterinnen in der weiblichen A/B-Jugend an. Die Kreisverbände Norden und Aurich sind mit je sieben Mannschaften vertreten. Das Ammerland startet mit sechs Teams, die Stadlander sind mit vier Mannschaften am Start. Die Friesische Wehde stellt zwei, der Kreisverband Waterkant drei Teams.

Die Butjadinger Männer sind Titelverteidiger. Sie hatten im Vorjahr Stadland abgelöst. Bei den Frauen gewann Wittmund den Titel. Die Auricher holten zuletzt drei Mannschaftstitel. Die Butjadinger und der Kreisverband Norden sicherten sich jeweils zwei FKV-Titel. Wittmund nahm einen Verbandsmeisterschaft mit nach Hause. Die besten Einzelathleten in den beiden Hauptklassen waren Hendrik Rüdebusch aus Vielstedt-Hude und Ann-Christin Peters aus Ardorf.

Nachwuchs legt vor

Los geht es an diesem Samstag um 9.30 Uhr mit den Wettbewerben der C- und D- Jugendlichen. Nachmittags um 12.20 Uhr folgen die Frauen und Männer der Altersklasse II/III. Am Sonntagvormittag geben ab 9 Uhr die A/B-Jugendlichen im Titelkampf ihr Bestes. Die Hauptklassen gehen dann um 11.30 Uhr und 12 Uhr auf die Strecke.



