Handball-Oberliga: SG VTB/Altjührden lässt Abstiegskandidat keine Chance

Altjührden Es ist vollbracht: Die Oberliga-Handballer der SG VTB/Altjührden haben am Mittwochabend im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg unter dem neuen Trainerduo Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve eingefahren. So setzten sich die favorisierten Vareler vor 245 Zuschauern im Nachholspiel in der Manfred-Schmidt-Sporthalle souverän mit 34:22 (20:10) gegen den akut abstiegsgefährdeten TuS Rotenburg durch, der weiter auf den ersten Auswärtssieg seit anderthalb Jahren warten muss. Die SG beendet ihre englische Woche nun am Samstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen eine weiteres Kellerkind, den Drittletzten HSG Barnstorf/Diepholz.

• Die erste Halbzeit

Bereits früh hatten die Vareler in der einseitigen Partie gegen Rotenburg die Weichen auf Sieg – und Revanche für die Hinspielpleite – gestellt. So zogen die Hausherren über 5:2 (6. Minute) und 10:4 (16.) auf und davon. Dabei schien die intensive Trainingsarbeit unter neuer Leitung an einem verbesserten Tempospiel erstmals auch unter Wettkampfbedingungen Früchte zu tragen. Während die SG-Abwehr beweglich agierte und Torhüter Rasmus Ots (14 Paraden/3 Siebenmeter) dahinter erneut eine starke Leistung zeigte, wurde nach Ballgewinnen blitzschnell umgeschaltet.

„Langsam beginnt unsere Spielidee zu greifen“, freute sich Graeve: „Wir haben diesmal über die kompletten 60 Minuten das Tempo schon ganz gut hochgehalten.“ Dazu ergänzte Szwalkiewicz: „Unsere Abwehr stand super, Rasmus dahinter war überragend, und dadurch kamen wir gut ins Tempo.“ So wuchs die Führung der Gastgeber bereits vor der Pause erstmals zweistellig an – 18:8 (27.).

• Die zweite Halbzeit

Auch angesichts der komfortablen Pausenführung konnten nach Wiederbeginn einige angeschlagene Leistungsträger der ohnehin ersatzgeschwächten Vareler geschont werden. Diese Chance wiederum nutzten in Felix Dick und Lucas Rüdebusch zwei Youngster, um sich mehr Spielpraxis zu holen. „Besonders freut es mich für Lucas und Felix, die beide über 30 Minuten gespielt haben und somit die arrivierten Spieler extrem entlasten konnten,“ erklärte Szwalkiewicz.

Auch wenn der Ball nach dem Seitenwechsel nicht mehr ganz so flüssig durch die Reihen der dominierenden Vareler lief, konnten die überforderten Gäste von der Wümme daraus kein Kapital schlagen. Über 24:13 (39.) und 30:16 (53.) machten die Hausherren alles klar. „Hätten wir in einigen Situationen konsequenter gespielt, hätten wir auch höher gewinnen können. Aber wenn man 34:22 gewinnt, ist man natürlich erstmal zufrieden“, betonte Szwalkiewicz.

• Der nächste Gegner

Ihr drittes Spiel in acht Tagen bestreiten die SG-Handballer an diesem Samstagabend ebenfalls in der Manfred-Schmidt-Sporthalle. Wie Rotenburg ist auch Gegner Barnstorf/Diepholz im Abstiegskampf zum Siegen verdammt. Nach dem Rücktritt des ehemaligen Vareler Zweitliga-Spielers Dag Rieken vom Trainerposten der Gäste wollen die Mannen aus dem Landkreis Diepholz unter Neu-Coach Heiner Thiemann mit aller Macht die Klasse halten. Beim immens wichtigen 25:21-Erfolg im Kellerduell gegen Rotenburg in der Vorwoche steuerte der nachverpflichtete Russe Yury Pishchukhin sechs Treffer aus dem rechten Rückraum bei.

Nun werden die Vareler gegen die offensive 3:2:1-Deckung der Barnstorfer erneut Schwerstarbeit leisten müssen, um nach dem Aufrücken auf den vierten Tabellenplatz mit einem weiteren Heimsieg den vom Trainerduo anvisierten dritten Rang am Saisonende weiter erfolgreich in Angriff nehmen zu können. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Graeve: „Letzter Samstag war schon ein kleiner Fortschritt, Mittwoch ein weiterer – und an diesem Samstag muss es da weitergehen.“