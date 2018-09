Altjührden Paukenschlag und Hoffnungsschimmer zugleich im Kampf um den Klasserhalt bei der SG VTB/Altjührden: Am Dienstagabend haben die Verantwortlichen des Drittliga-Aufsteigers und noch punktlosen Schlusslichts der West-Staffel den Wechsel von Lukas Kalafut vom Handball-Zweitligisten Wilhelmshavener HV zurück an seine alte Wirkungsstätte bekannt gegeben.

Dank des Entgegenkommens der Jadestädter bei der einvernehmlichen Auflösung des eigentlich noch ein Jahr laufenden Vertrages ist der 31-jährige Rückraum-Linke sofort spielberechtigt und könnte somit bereits am Samstagabend um 19.30 Uhr im richtungweisenden Heimspiel gegen den TuS Volmetal erstmals wieder das SG-Trikot in der Manfred-Schmidt-Sporthalle überstreifen.

Vorausgesetzt: Nach Eingang der erforderlichen Dokumente liegt die offizielle Spielgenehmigung des Handball-Verbandes Niedersachsen rechtzeitig vor.

„Das ist eine wunderbare Geschichte für uns“, freut sich Christoph Deters, Sportlicher Leiter der SG VTB/Altjührden, über den Transfercoup: „Lukas ist nicht die Lösung aller Probleme bei uns. Aber er ist ein erfahrener Mann, der den Verein kennt, der heiß und fit ist und uns direkt weiterhelfen wird.“

Der ehemalige slowakische Nationalspieler war am Ende der Saison 2012/2013 als torgefährlichster Vareler Angreifer zum WHV gewechselt und hatte seinen Heimatverein damit nach 18 Jahren verlassen. Durch das hohe Pensum in seinem Beruf als Ingenieur bei Airbus in Bremen und der zusätzlichen Belastung im Trainingsbetrieb samt der weiten Auswärtsfahrten des Wilhelmshavener HV, hatte Kalafut nun um eine einvernehmliche Lösung gebeten. „Der WHV hat seiner Bitte stattgegeben und möchte sich bei Lukas für seine Bereitschaft und seinen Einsatz für den Verein in den letzten Jahren bedanken“, heißt es seitens der Wilhelmshavener Vereinsführung.

Kalafut war zusammen mit dem WHV ungeschlagen aus der dritten Liga ins Bundesliga-Unterhaus aufgestiegen und hat sich in den fünf Jahren an der Jade neben seinen bekannten Vollstrecker-Qualitäten im Angriff zudem zu einem gestandenen Abwehrspieler entwickelt. Jedoch war er beim WHV immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden.

Nun kehrt der „verlorene Sohn“ – früher als erwartet – nach Altjührden zurück. Erste Kontakte hatte es dem Vernehmen nach bereits nach dem Feststehen des direkten Wiederaufstiegs der Vareler aus der Oberliga in die dritte Liga gegeben. Doch konnten vor dieser Spielzeit keine Nägel mit Köpfen gemacht werden. Jetzt soll Kalafut dem nach Toren aktuell schwächsten Angriff der West-Staffel zu deutlich mehr Durchschlagskraft verhelfen.