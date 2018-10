Altjührden Das Warten auf den ersten Punktgewinn in fremder Halle geht weiter für die SG VTB/Altjührden. Am Samstagabend kam der Drittliga-Aufsteiger bei GWD Minden II gleich mit 23:30 (10:17) unter die Räder und rutschte nach dem vierten vergeblichen Anlauf in Folge in einem Auswärtsspiel auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Erster Knackpunkt aus Sicht der Gäste, bei denen Linksaußen Patryk Abram (Muskelfaserriss) im Angriff, aber vor allem in der Abwehr schmerzlich vermisst wurde, war der 6:0-Lauf der Bundesliga-Reserve des Traditionsclubs aus Ostwestfalen von 4:4 (8. Minute) auf 10:4 (17.).

„Durch den Ausfall von Patryk auf der halblinken Deckungsposition, stimmten die Abläufe leider nicht“, bedauerte SG-Trainer Ivo Warnecke, der es als Alternativen hinten zunächst mit Kevin Straten, dann mit Thor Söndergaard versuchte, ehe schließlich der erfahrene Lukas Kalafut auf diese Position rückte und für eine bessere Abstimmung mit dem Mittelblock sorgte.

Zu diesem Zeitpunkt rannten die Gäste aber schon einem großen Rückstand hinterher. Erschwerend kam hinzu, dass bei den Varelern auch im Angriff nicht viel zusammenlief. „Da waren wir viel zu statisch“, ärgerte sich Warnecke darüber, dass seine Mannen die Vorgaben aus dem Training unter der Woche nicht umzusetzen vermochten. „Dabei wollten wir auf die Lücken stoßen und sehr beweglich agieren, um uns gegen die offensive 3:2:1-Abwehr von Minden die nötigen Räume zu verschaffen.“

Auch nach 44 Minuten lagen die Friesen klar mit sechs Toren zurück (13:19). Doch da nach dem Seitenwechsel auch bei Minden II im Angriff die Durchschlagskraft zunächst nachließ, kämpften sich die Vareler gegen den Favoriten wieder auf vier Treffer heran. Beim Stand von 15:19 (46.) ergatterten sie sich in der Abwehr sogar den Ball, ließen beim nachfolgenden Tempogegenstoß aber die notwendige Konzentration vermissen.

„Da haben wir den Ball in der ersten Welle einfach weggeworfen und kassieren im Gegenzug nicht nur einen Gegentreffer, sondern auch eine Zwei-Minuten-Strafe“, bedauerte Warnecke: „Das war der Genickbruch.“ Denn wenig später lagen die Ostwestfalen vorentscheidend mit acht Treffern in Führung – 23:15 (50.). Auch weil die Vareler im Angriff selbst beste Wurfchancen liegen ließen.

Erschwerend kam hinzu, dass die Hausherren an diesem Abend in Bestformation auflaufen konnten. Da das Mindener Bundesliga-Team am Wochenende spielfrei hatte, kamen nicht nur die beiden jungen Erstliga-Spieler der Zweiten zum Einsatz, sondern in Savvas Savvas sogar der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison. Mindens griechischer Neuzugang sollte nach überstandenem Kreuzbandriss Spielpraxis sammeln und erzielte gegen die SG VTB/Altjührden vier Treffer. Bei den Gästen traf einmal mehr Lukas Kalafut (8) am häufigsten, hatte diesmal allerdings auch viel Wurfpech und ging im Abschluss mehrmals leer aus.

Die Vareler setzten in der Schlussphase zwar noch einmal alles auf eine Karte und vermehrt den siebten Feldspieler für den eigenen Torwart ein, um die Mindener 3:2:1-Abwehrformation zum Umstellen auf eine 6:0-Variante zu zwingen. Der erhoffte Erfolg blieb allerdings aus. Auch weil die nötige Disziplin im Spiel nach vorn sowie im Rückzugsverhalten fehlte. So kassierten die SG-Handballer nach Ballverlusten gleich drei Gegentreffer der Mindener ins verwaiste eigene Gehäuse.

„Schade, die Chance war wieder da“, bilanzierte Varels Sportlicher Leiter Christoph Deters trotz der hohen Niederlage abschließend: „In den entscheidenden Momenten fehlt uns aber einfach etwas.“