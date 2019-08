Altjührden Rund 180 neugierige Handball-Fans haben sich am Donnerstagabend in der Manfred-Schmidt-Sporthalle das Testspiel des Drittliga-Absteigers SG VTB/Altjührden gegen den Drittliga-Aufsteiger OHV Aurich angeschaut. Das Derby zwischen den beiden ersatzgeschwächten Mannschaften endete überraschend mit einem 26:24 (14:15)-Erfolg der gastgebenden Vareler.

„Das ist gut für den Kopf und für das Selbstvertrauen unseres relativ schmalen Kaders“, sagte SG-Trainer Christian Schmalz zufrieden, wollte den Erfolg aber auch nicht überbewerten: „Wir sind noch mitten in der Saisonvorbereitung und haben noch einige Baustellen, um die wir uns kümmern müssen.“

Gleichwohl stellte der Auftritt vor heimischer Kulisse eine Steigerung vor allem gegenüber dem dürftigen Auftaktremis beim Oldenburg-Cup gegen den klassentieferen Verbandsligisten Tvd Haarentor dar. Zwar waren die Vareler gegen Aurich nach der Pause (14:15) mit drei Treffern in Rückstand geraten (17:20/42.). Sie steigerten sich danach aber in der Abwehr, hinter der sich dabei mehrmals der reaktionsschnelle Neuzugang Rasmus Ots im Tor auszeichnen konnte. Zudem zeigte sich im Angriff Jonas Rohde treffsicher.

„Das war ein guter Test für uns. Aber genauso wichtig ist, dass die Jungs jetzt auf dem Teppich bleiben“, betonte Schmalz. Und so wollen die Vareler an diesem Samstag auch beim Erima-Cup des TV Neerstedt weiter am Zusammenspiel in Abwehr und Angriff feilen. Während die Zahl der technischen Fehler und Fehlwürfe im Vergleich zur Abstiegssaison schon deutlich reduziert werden konnte, stehen weiterhin die Abwehrarbeit sowie die schnelle Mitte und Zweite Welle im Angriff besonders im Fokus.

Nach der kurzfristigen Absage des VfL Hameln wird beim Erima-Cup nun ab 10 Uhr im Modus jeder gegen jeden gespielt. Unter anderem treffen die Vareler um 10.40 Uhr auf den hochgehandelten Ligarivalen TV Cloppenburg.