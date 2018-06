SG-Team verpflichtet vier Neue

Altjührden Die Handballer des Drittliga-Aufsteigers SG VTB/Altjührden haben vier neue Spieler für die kommende Saison verpflichtet: Vom VfL Edewecht kommt Lukas Brötje. Der 27-jährige Mittelmann hat schon früher in Varel gespielt und war seit 2015 in Edewecht aktiv. Er soll nun nominell als zweiter Mittelmann seine Rolle in dem neuen Umfeld finden. Für die Position Rückraum rechts wurde Jonas Rohde vom VfL Fredenbeck verpflichtet. Der 19-jährige Student kommt aus der Jugend des VfL, hat aber schon einige Erfahrungen in der Dritten Liga sammeln können.

Zwei ganz neue Gesichter kommen aus Dänemark: Vom IK Frem kommt Teis Danielsen an den Jadebusen. Der 19-jährige Däne bekleidet die Positionen Rechtsaußen und Rückraum rechts. Neu auf Rückraum links ist Thor Koch Søndergaard. Der 1999 geborene Rechtshänder spielte zuletzt für Nøvling IF.

Schon am Ende der vergangenen Oberliga-Saison waren Kai Schildknecht (VfL Edewecht) und Dennis Summa (SG Achim/Baden) verpflichtet worden. Noch ist die Kaderplanung aber nicht abgeschlossen, zumindest eine weitere Verstärkung soll noch folgen.

Nicht mehr zur Verfügung stehen aus dem Meister-Team Jochen Toepler, Joke Brüning, Justin Herrmann, Martins Libergs, Fabian Hartwich und Oliver Staszewski.