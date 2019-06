Altjührden Viele Zuschauer verfolgten am Samstag das Geschehen auf dem Parkplatz beim Möbelhaus Maschal. Bremsen quietschten, Motoren heulten auf und Abgaswolken lagen in der Luft. Der Rasteder Automobil-Club (RAC) und der Automobil-Touring Club Varel (ATC) veranstalteten Wertungsläufe für den Weser-Ems-Pokal, zur niederdeutschen Turniermeisterschaft und zum Frieslandpokal.

16 Starter hatten ihre Fahrzeuge auf Vordermann gebracht, um sich den Prüfungen zu stellen. Darunter waren Teilnehmer aus Thüringen, Hessen und Westfalen. Slalomfahren, das Wenden in drei Zügen, halten vor einem Hindernis und das Einparken galt es für die Teilnehmer zu bewältigen. Dabei floss das fehlerfreie Bewältigen der Aufgaben in die Wertung ein – und fehlerfrei bedeutet im Turniersport nach Angaben des Sportleiters Fritz Buchtmann vom ATC Varel, dass das Fahrzeug im Zentimeterbereich zu bewegen ist. 35 Helfer der beiden Autoclubs beobachteten das Geschehen auf der Strecke und meldeten eventuelle Fehler an die Rennleitung. Auch die Fahrzeit spielte bei der Bewertung eine Rolle.

Beim ATC Varel siegte Kay Kudinow (Rasteder AC) vor Thorsten Merten (ATC Varel) und Manfred Sandersfeld (RastederAC). Auf dem Parcours des Rasteder AC war Roger Böhm (MSC Hermannsdenkmal) vor Dietmar Silbernagel (MSF Meppen) und Manfred Sandersfeld (Rasteder AC) siegreich. In der Klasse der Jugendlichen gewann bei beiden Veranstaltungen Mattes Goetz vor Sven Willms (beide ATC Varel). Das anschließende Stechen der vier besten Fahrer aus beiden Veranstaltungen im KO-System entschied Manfred Sandersfeld (Rasteder AC) für sich.