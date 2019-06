Athleten glänzen beim Friesland-Triathlon

Mit erneut über 190 Finishern war der „Friesland-Triathlon der Öffentlichen Versicherungen“ im und rund um das Bockhorner Erlebnisbad am Sonntag ein voller Erfolg. Auch bei der fünften Auflage der Veranstaltung standen unter der Regie des Vareler TB diverse Wettbewerbe für Groß und Klein auf dem Programm, darunter ein Volkstriathlon inklusive Staffel-Wettstreit. Den Volkstriathlon gewann Reinke Eiben (SV Neptun Emden) in 55:32 Minuten. Schnellste Frau war die Oldenburgerin Charlotte Friedrich vom 1. TCO „Die Bären“ in 1:03:14 Stunden. Der Nachwuchs war in der Friesischen Wehde derweil aus Anlass der Schülerserie Nord im Einsatz und meisterte die unterschiedlichen Distanzen beim Schwimmen, Laufen und Radfahren auch mit Bravour.BILD: