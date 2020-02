Auf die Matte gelegt

In der Friedrich-Schlosser-Schule Jever gab es am Donnerstag ein ganz besonderes Pausenprogramm: Die Sportschule Kuntao aus Schortens hat sich vorgestellt. Die beiden Trainer Joshua Ralle und Marlon Schröder führten unter Leitung von Petra Gödde vor, welche Formen von Abwehr und Selbstverteidigung es gibt. Die Mädchen und Jungen der Schlosser-Schule fanden besonders die „Fallschule“ spannend – denn dabei klatscht zwar ein Kämpfer dramatisch auf die Matte, aber er tut sich nicht weh und kann sofort reagieren. Die Sportschule Kuntao bietet für Kinder ab sechs Jahren verschiedene Selbstverteidigungs- und Wettkampfsportarten wie Jiu Jitsu, Karate oder Kickboxen an. BILD: