Büppeler Stimmen zum Endspiel um Niedersachsen-Meisterschaft und Regionalliga-Aufstieg

Lena-Sophie Rusin (Torschützin des 2:0): Ich wollte den Eckball gefährlich auf den langen Pfosten reinspielen. Schon als ich die Flugkurve sah, hatte ich ein gutes Gefühl.

Ann-Kathrin Wehmeyer (TuS-Spielführerin): Dass alle zusammenhalten, macht unsere Mannschaft so stark. Jeder kämpft für den anderen, das hat man auch im Endspiel wieder gesehen. Allerdings stand der Gegner sehr kompakt. Zudem wollten wir das große Ziel, den Regionalliga-Aufstieg, unbedingt schaffen und waren daher alle richtig nervös. Erst der wichtige Führungstreffer kurz vor der Pause hat uns richtig Sicherheit gegeben. Nach dem 2:0 hatten wir dann noch mehr Platz und waren nicht so hektisch – auch wenn Renshausen bis zum Schluss alles versucht hat. Jetzt können wir erstmal loslassen und richtig feiern. Dann nehmen wir die Herausforderung in der höheren Spielklasse an und werden auch dort alles geben.

Caroline Barr (TuS-Abwehrchefin): Es war nicht einfach, weil der Gegner in der zweiten Hälfte noch mal richtig Druck gemacht hat. Wir haben uns schon zu Saisonbeginn alle den Aufstieg als Ziel gesteckt. Umso schöner, dass es geklappt hat. Jetzt werden wir nächste Saison in der Regionalliga alles raushauen. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen können. Dabei wollen wir nicht nur um den Klassenerhalt spielen.

Theo Dedes (TuS-Coach): Ich war mit der ersten Hälfte schon zufrieden. Die Mädels haben guten Fußball gespielt, den Ball laufen lassen und versucht, Lösungen zu finden. Der Führungstreffer kam natürlich zum besten Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit war klar, dass auf einem so großen Platz irgendwann die Kräfte ausgehen würden. Kompliment an Renshausen. Sie haben in einem immer fairen Spiel gute Gegenwehr geleistet. Ich bin sehr glücklich, die Büppeler Mannschaft in der Winterpause übernommen zu haben. Das Team hat toll mitgezogen und eine starke Weiterentwicklung gezeigt. Ich bin durch diese Erfahrung nicht nur besser als Trainer geworden, sondern auch ein Teil einer tollen Familie. Das bleibt für immer – auch wenn es nur fünf Monate waren und ich persönlich jetzt, wie von vornherein besprochen, den nächsten Schritt mache. Ich will später nach Möglichkeit beruflich im Fußball Fuß fassen, da ist der Wechsel zur Bundesliga-U-17 des SV Meppen und in ein Jugend-Leistungszentrum die richtige Entscheidung. Aber der TuS Büppel war eine super Station für mich. Mein Dank geht dabei nicht nur an die Mannschaft, sondern an das gesamte Trainerteam sowie die Verantwortlichen im Verein. Ein Riesenlob an alle, was hier trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit etwa einem fehlenden Kunstrasenplatz geleistet wird.