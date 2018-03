Bentstreek Der Vorsitzende des Friesischen Klootschießerverbands (FKV), Jan-Dirk Vogts, hat im Heidekrug in Bentstreek während der Jahreshauptversammlung die Jugendförderung als wichtigste Aufgabe für die Zukunft des Friesensports benannt.

„Wir müssen die Jugendförderung und die Übungsleiter-Ausbildung für den Friesensport weiter voranbringen. Unser Sport muss in den Vereinen zielgerichtet vermittelt werden“, sagte er und merkte an, dass das Klootschießen das Sorgenkind des Friesensports bleibe. Zugleich mahnte er eine „straffe Ordnung“ in den Vereinen und im Verband an: „Wir müssen fördern und fordern.“

Der FKV-Geschäftsführer Peter Brauer schlug in dieselbe Kerbe: „Wir müssen in der Breite arbeiten, aber in der Spitze etwas bieten.“

Unterdessen wählten die Delegierten den 55-jährigen Alwin Jurisch zum Fachwart Boßeln. Der Pfalzdorfer hat sich in der laufenden Saison schon in der Championstour als kommissarischer Boßelwart eingebracht und wurde für drei Jahre gewählt. Vakant bleiben die Posten „Fachwartin Boßeln“ und „Fachwart Jugend und Ausbildung“.

Das Verbandsabzeichen in Gold, das „Goldene Eichenblatt“, erhielten Harm Wilts (KBV „Bahn free“ Großheide) und Peter Schünemann (BV „Freya“ Riepe).

Außerdem arbeiteten die Delegierten eine Flut von Anträgen zügig ab. Mit den Vorschlägen des Kreisverbands Friesische Wehde wird sich eine Fachgruppe ergebnisoffen beschäftigen. Die Delegierten hatten für das Klootschießen die Abschaffung der Juniorenklasse und die Einführung von Kreismannschaftsmeisterschaften beantragt und wollten den Ersatzfeldkampf als festen Termin schützen lassen.

Der Vorschlag des KV Esens, die FKV-Meisterschaft künftig um das Eisenkugelwerfen der B-Jugendlichen zu erweitern, wurde angenommen. Derweil zog der KV Wittmund einen Antrag zurück: Die Wittmunder wollten ursprünglich erwirken, dass Mannschaften, die nicht zu einem Punktspiel antreten, das Heimrecht aberkannt bekommen. Zudem wollten die Wittmunder das Abdrehen der Kunststoffkugeln von bisher 11,8 Zentimeter Durchmesser auf 11,5 Zentimeter zulassen. Dieser Vorschlag wurde abgeschmettert.

Des Weiteren wird es keine Spielgemeinschaften in der Altersklasse Frauen I geben. Die Regionalligen der ostfriesischen Kreisverbände werden dem überregionalen Spielbetrieb des Landesverbands zugeordnet. In diesen Regionalligen sollten auch Spielgemeinschaften gebildet werden – aber das wurde abgelehnt.

Dann blickten die Delegierten auf die 9. deutsche Meisterschaft am 11. und 12. Mai in Königsmoor und Langefeld voraus. Die Europameisterschaften im Jahr 2020 steigen in Schleswig-Holstein. Die Europameisterschaft im Jahr 2024 findet im Landesverband Ostfriesland statt. Dann ist der FKV Gastgeber.