Bockhorn Die Triathleten sind mal wieder in der Friesischen Wehde im Wettkampfeinsatz. So veranstaltet der Vareler Turnerbund (VTB) an diesem Sonntag ab 9 Uhr im und rund um das Erlebnisbad in Bockhorn den „5. Friesland-Triathlon der Öffentlichen Versicherungen“.

Wegen der am Wochenende sehr diffizilen Verkehrssituation in Bockhorn – zeitgleich findet der große Oldtimermarkt statt – werden die Teilnehmer und Zuschauer gebeten, möglichst frühzeitig anzureisen. Dabei wird die Urwaldstraße von Bockhorn bis nach Zetel für den Fahrzeug-Verkehr während des Wettkampfes von 8 bis 14 Uhr komplett gesperrt sein.

Startzeiten An diesem Sonntag werden beim „5. Friesland-Triathlon der Öffentlichen Versicherungen“ des Vareler TB im und um das Bockhorner Erlebnisbad diverse Wettbewerbe ausgetragen. 9 Uhr: Volkstriathlon 9.30 Uhr: Jugend A und Volkstriathlon Staffel 11 Uhr: Jugend B. 11.20 Uhr: Schüler A. 11.35 Uhr: Schülerinnen A. 12.15 Uhr: Schüler B. 12.30 Uhr: Schülerinnen B. 13 Uhr: Schüler C. 13.30 Uhr: Schüler D.

Hatten im Vorjahr bei der vierten Auflage von 203 gemeldeten Ausdauersportlern aus Norddeutschland am Ende 194 die Ziellinie überquert, werden die Organisatoren der Triathlonabteilung des VTB nun erneut an dieser Rekordmarke schnuppern – sollten sich am Wettkampftag noch einige Kurzentschlossene für eine Teilnahme entscheiden. Nachmeldungen sind ab 8 Uhr bis anderthalb Stunden vor dem Start des jeweiligen Wettbewerbes möglich.

Nach Ende der regulären Anmeldefrist liegen dem Organisatoren-Team – bestehend aus Michael Faehse, Kristin Macht, Günther Padeken, Dieter Smidt, Lothar Pupkes und Vilmos Gyöngyösi – 190 Meldungen vor. Darunter finden sich auch 33 (vor allem junge) Athleten des gastgebenden Vareler TB. Die zweitmeisten Teilnehmer stellt der 1. TCO „Die Bären“ aus Oldenburg. „Wir sind von der erneut tollen Resonanz auf unseren Triathlon begeistert“, betonte Pupkes am Donnerstag. Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen.

Im Einsatz werden auch Starter aus vier Staffeln sein, die am Sonntag ab 9.30 Uhr einen Volkstriathlon absolvieren. Das hier neben dem Ehrgeiz vor allem auch der Spaß im Vordergrund steht, zeigen schon die Teamnamen. So treten neben der „Stiftung Wadentest“ noch die „Milchmädchen“, das „Team Saubär“ und „Stadtlander“ an.

Der Wettkampfreigen beginnt am Sonntag um 9 Uhr mit dem Volkstriathlon, ehe sich um 9.30 Uhr neben den Staffeln auch die Jugend A – wie die nachfolgenden Nachwuchsklassen aus Anlass der Schülerserie Nord – auf die Strecke begeben werden.

Um 11 Uhr ertönt das Startsignal für die Jugend B. Im Anschluss starten die Schüler A (11.20 Uhr), Schülerinnen A (11.35 Uhr), Schüler B (12.15 Uhr), Schülerinnen B (12.30 Uhr), Schüler C (13 Uhr), Schüler D (13.30 Uhr).