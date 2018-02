Bockhorn Dass sich die Basketballer des BV Bockhorn in der Rolle des Davids im Duell gegen Goliath durchaus wohlfühlen und immer für eine Überraschung gut sind, haben sie in der vergangenen Saison bereits eindrucksvoll im Bezirkspokal bewiesen. Damals angetreten noch als Kreisligist und damit klassenniedrigstes Team, warfen die BVB Tigers auf dem Weg bis ins Halbfinale Bezirksligisten, Bezirksoberligisten und sogar Oberligisten aus dem Wettbewerb.

Zu ungewohnter Zeit an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr würde der Bezirksklassen-Aufsteiger um Spielertrainer Miroslav Bujisic in der heimischen Sporthalle der Oberschule Bockhorn nun allzu gerne das nächste Erfolgskapitel im Pokal aufschlagen – diesmal auf Landesebene. Der Gegner der BVB Tigers im Wettbewerb des Niedersächsischen Basketball-Verbandes (NBV) hat es allerdings in sich. Schließlich gehen die Titans vom Osnabrücker TB ansonsten in der 2. Regionalliga auf Körbejagd – und damit vier Spielklassen höher als die Bockhorner, die in der Bezirksklasse auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren.

Besonders gefährlich ist beim Tabellenachten der 2. Regionalliga OTB-Topscorer Naim Noureddin, der im Schnitt pro Partie auf 15,2 Punkte kommt. Beim letzten Sieg der Osnabrücker gegen Braunschweig schlug Noureddin noch häufiger zu und kam auf 31 Zähler. „Ansonsten sind die Gäste schwer einzuschätzen. Ein Blick in die Statistiken verrät, dass dort jeder Spieler punkten kann“, weiß Tobias Jürgens. Er ist mit 28,8 Punkten im Schnitt aktuell erfolgreichster Korbschütze der Bockhorner und der kompletten Bezirksklasse.

Personell kann BVB-Coach Bujisic beim Pokalkracher aller Voraussicht nach aus dem Vollen schöpfen. „Das Umschaltspiel von Offensive in die Defensive muss besser klappen als zuletzt, damit wir möglichst wenig leichte und unnötige Punkte kassieren“, fordert der Trainer von seinen Akteuren: „Besonders unter dem Korb wird es ein echter Kraftakt, da im OTB-Kader einige Hünen stehen.“

Auch Jürgens rechnet mit einer „riesengroßen Herausforderung“: „Wir hoffen, dass die Osnabrücker uns unterschätzen und wir einen perfekten Tag erwischen. Zudem bauen wir Freitagabend natürlich auf die Unterstützung möglichst vieler Zuschauer.“