Bockhorn /Zetel Als Mannschaft mit zwei Gesichtern haben sich die Bezirksoberliga-Basketballer der BSG Bockhorn/Zetel Tigers in Ostfriesland präsentiert. Während den Gästen in der ersten Halbzeit (25:44) des Duells beim TV Oldersum fast gar nichts gelingen wollte, bliesen sie nach Wiederbeginn erfolgreich zur Aufholjagd und setzten sich tatsächlich noch hauchdünn mit 68:64 durch.

„Das war eine erste Halbzeit zum Vergessen“, nahm Hergen Sasse in seiner Analyse kein Blatt vor den Mund und fühlte sich unliebsam an die schwache Leistung der Tigers im letzten Viertel der Vorwoche gegen Ofenerdiek bei der ersten Heimniederlage nach rund 500 Tagen erinnert: „Wir haben diesmal aber weiterhin an uns geglaubt und eine super zweite Hälfte gespielt!“

Statistik Bezirksoberliga Bezirksoberliga TV Oldersum - BSG Bockhorn/Zetel Tigers 64:68 (44:25) BSG Tigers Basic (1 Punkt), Braams, Kabuk, Peters (23/2 Dreier), Saitovic, Sasse (14), Scherer (17/1), Stillig (13/1), Warnken. Nächstes Spiel BSG Tigers - Rasta Vechta II (Samstag, 18 Uhr, Großraumsporthalle Zetel).

In der Neuauflage des „Titel-Endspiels“ der vergangenen Saison in der Bezirksliga gab es für die Wehde-Korbjäger am Samstagabend zunächst kein Durchkommen gegen die clever agierenden Oldersumer. Zwar verkürzte das Team von BSG-Trainer Miroslav Bujisic nach dem 2:6 (3. Minute) auf 13:14, musste aber im zweiten Viertel immer mehr abreißen lassen – 18:25 (14.). „In dieser Phase ging bei uns offensiv, wie defensiv nichts zusammen“, bedauerte Sasse: „Durch einen 15:4-Lauf der Hausherren, gepaart mit einigen unglücklichen Entscheidungen der Unparteiischen, wurde der Rückstand immer deutlicher.“ Zur Pause betrug er schließlich 19 Punkte.

Doch zeigte die Kabinenpredigt von Bujisic Wirkung. Die Tigers agierten fortan wie ausgewechselt und zwangen den Trainer der Oldersumer durch einen 7:0-Lauf zu einer schnellen Auszeit. Doch deren Wirkung verpuffte, weil die Gäste den Weg zum Korb immer mehr zustellten und die Ostfriesen damit zu Distanzwürfen von jenseits der 6,75-Meter-Linie zwangen. Am Ende des dritten Viertels war der Rückstand der Wehde-Basketballer auf acht Punkte geschmolzen (45:53).

Im Schlussdurchgang waren die Tigers dann auch mit ihren Dreier-Versuchen erfolgreich, holten immer weiter auf und übernahmen in der letzten Spielminute erstmals die Führung (65:64). Ein Dreier von Topscorer Jannik Peters zum 68:64 sorgte zwölf Sekunden vor der Schlusssirene schließlich für ein Happy-End der Aufholjagd.

„Es ist immer schwer in Oldersum zu gewinnen, besondern wenn man mit 19 Zählern zur Halbzeit zurückliegt. Diesen Erfolg haben wir jetzt gebraucht!“, sagte Sasse abschließend.