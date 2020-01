Braunlage /Sande Die Eishockeyspieler des ECW Sande sind mit einem echten Paukenschlag ins neue Jahr gestartet. Am späten Freitagabend setzte sich der amtierende Meister der Nordstaffel vor der großen Kulisse von 1275 Zuschauern im Wurmbergstadion verdient mit 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) im Nachholspiel beim leicht favorisierten Spitzenreiter Harzer Faken durch.

Für den gastgebenden Tabellenführer und Titelfavoriten aus Braunlage war es nach zuvor acht Siegen in Folge zugleich die erste Saisonniederlage. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel hatten die Jadehaie im zweiten Durchgang des von vielen Strafzeiten geprägten und mitunter zerfahrenen Spitzenspiels mächtig aufgedreht und waren vorentscheidend mit 4:1 in Führung gegangen.

Zum Verschnaufen bleibt für die Jadehaie indes wenig Zeit. Nach der späten Rückkehr aus Braunlage Freitagnacht steht bereits an diesem Samstagabend – und damit keine 24 Stunden später – das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Zu Gast sind ab 19.30 Uhr die Weserstars Bremen in der Sander Eishalle an der Weserstraße.

Gelingt der Mannschaft von ECW-Coach Sergey Yashin auch in diesem Verfolgerduell im heimischen „Haifischbecken“ ein Sieg, dann würde man die Gäste von der Weser vom zweiten Tabellenplatz verdrängen.

Tore: 0:1 Artur Galwas (18.), 0:2 Vitalijs Hvorostinins (21.), 1:2 Max Bauer (25.), 1:3 Hvorostinins (36.), 1:4 Dmytro Demianiuk (40.), 2:4 David Jasieniak (41.), 2:5 Tim Maier (42.).