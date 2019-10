Büppel Erste Niederlage für die Fußballerinnen des TuS Büppel II: In der Bezirksliga unterlag die Mannschaft von Trainer Tom Gomille beim neuen Tabellenführer, SG Elisabethfehn/​Harkebrügge, mit 0:1 (0:1).

Ungeschlagen waren die beiden Mannschaften in die Begegnung gegangen und lieferten sich im ersten Abschnitt auch ein Duell auf Augenhöhe. „Es sind zwei spielstarke Mannschaften aufeinandergetroffen, die wenig klare Torchancen herausgespielt haben“, berichtete TuS-Coach Gomille. Einmal tauchten die Gastgeberinnen aber gefährlich vor dem Tor auf. Nach einem hohen Ball von Carina Fugel in Richtung Strafraum war SG-Spielerin Muriel Block zur Stelle und sorgte in der 34. Minute für das Tor des Tages. „Bei uns stimmte in diesem Augenblick die Zuordnung nicht“, ärgerte sich Gomille.

Nach dem Seitenwechsel bestimmte seine Mannschaft dann das Spielgeschehen. „Wir haben die Gegnerinnen massiv unter Druck gesetzt, nur das Tor wollte nicht fallen“, so der Trainer. Im weiteren Verlauf ließen dann ein wenig die Kräfte bei den Gästen nach. Elisabethfehn/​Harkebrügge hatte das Spiel in der Hand, ohne dabei zwingend vor dem Büppeler Tor aufzutauchen. Mit weiterhin acht Punkten belegt die Büppeler Zweitvertretung den sechsten Platz und steht im Tabellenmittelfeld.

Das Heimspiel des TV Neuenburg gegen die SG FriEdA fand dagegen nicht statt und wurde verlegt. Es ist nun für Donnerstag, 31. Oktober, terminiert.