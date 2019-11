Büppel Vor dem letzten Spiel des Jahres beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer für die Fußballerinnen des TuS Büppel bereits sieben Punkte. Da käme ein Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord an diesem Sonntag genau zur rechten Zeit. Allerdings liegt die Favoritenrolle ab 14 Uhr ganz klar beim Tabellendritten Holstein Kiel. Zudem wird – wie schon in der Vorwoche bei der bitteren 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli – auf einem für die Friesländerinnen ungewohnten Kunstrasenplatz gespielt.

Derweil musste das TuS-Team unter der Woche aufgrund der Platzsperre in Neuwege erneut im Training improvisieren. Immerhin konnte die Elf von Coach Emin Tenikeci am Mittwoch eine Einheit auf dem Kunstrasen am Falkenweg in Sande absolvieren, allerdings erschwerten zahlreiche Ausfälle die Vorbereitung auf das schwierige Auswärtsspiel. Während die verletzten Anna Bartsch und Annika Fittje gegen Kiel ebenso definitiv ausfallen wie die nach einem Kreuzbandriss am Donnerstag erfolgreich am Knie operierte Christina Müller, steht hinter dem Einsatz von Kapitänin Anna Zimmermann (erkrankt) noch ein dickes Fragezeichen.

„Es sieht mal wieder nicht so rosig aus“, bedauert Tenikeci. Dennoch werde seine extrem junge Mannschaft – fast die Hälfte der Spielerinnen ist gerade mal 16 oder 17 Jahre alt – auch am Sonntag nichts unversucht lassen.

Erschwerend kommt für die TuS-Frauen hinzu, dass die gastgebenden „Störchinnen“ einen guten Lauf haben. Zuletzt feierten sie auf heimischem Platz nach einem 1:2-Rückstand noch einen bemerkenswerten 4:2-Sieg im Verfolgerduell gegen den Tabellenzweiten Hannover 96. „Sie spielen einen offensiven Fußball, haben individuelle Klasse, fackeln im Angriff nicht lange und wissen, wo das Tor steht“, sieht Tenikeci mal wieder Schwerstarbeit auf den Außenseiter zukommen.

Weil Marcel Salomo aus beruflichen Gründen kürzer treten musste, zeichnet Tenikeci vorerst als alleiniger Trainer für Frieslands klassenhöchstes Fußball-Team verantwortlich. Dass er überdies viele Anfragen von anderen Vereinen erhalten hat, freut ihn einerseits. Anderseits betont Tenikeci: „Ich werde in der Winterpause nicht wechseln. Ich habe den TuS-Verantwortlichen mein Wort gegeben, dass ich das hier definitiv bis zum Saisonende durchziehe. Daran halte ich mich und habe mit den Mädels sportlich noch einiges vor. Das wird eine spannende Rückrunde.“