Büppel Paukenschlag bei den Oberliga-Fußballerinnen des TuS Büppel: Trotz einer bislang hervorragend verlaufenen Saison mit lediglich einer einzigen Niederlage in 2017 sowie bester Aussichten als Tabellenzweiter im Titel- und Aufstiegskampf, haben sich die TuS-Verantwortlichen völlig überraschend von Coach Mario Lück und Co-Trainer Theis Schmidt getrennt. „Es gab zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam deutliche Unterschiede in der zukünftigen sportlichen Ausrichtung, die wir leider nicht mehr überbrücken konnten“, sagte Stefan Janßen, Vorsitzender der Büppeler Frauenfußball-Abteilung, am Montag auf Nachfrage.

Auch er selbst sei von dieser Entwicklung völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden. „Im Schnitt 2,7 Punkte pro Partie, das ist kaum zu toppen. Aber die Mannschaft wollte mit dem Trainerteam so nicht mehr weitermachen und hat leider die Macht, das auch umzusetzen“, erläuterte Janßen.

Zum Ausbruch gekommen waren die wohl schon länger schwelenden Konflikte dem Vernehmen nach am Freitagabend bei einer Besprechung mit Mannschaft, Trainern und Vorstandsvertretern. Durch die dabei zu Tage getretenen unüberbrückbaren Differenzen sah sich die Abteilungsführung zum Handeln gezwungen. „Unser Sportlicher Leiter Torsten Ahlers befindet sich schon auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolgelösung, was trotz Winterpause zu diesem Zeitpunkt Ende Januar natürlich sehr schwer ist“, erklärte Janßen.

Gleichwohl sagte der Vorsitzende mit Blick auf die TuS-Spielerinnen: „Wir sind auf der anderen Seite auch stolz, über ein solch charakterstarkes Team zu verfügen. Das sind tolle Frauen, die sich unglaublich intensiv einbringen.“ Daher werde vorerst am mittelfristigen Ziel, Aufstieg in die Regionalliga, auch nicht gerüttelt: „Ich hoffe, dass Team ist stark genug, dieses mit einem neuen Trainer zu realisieren.“

Unterdessen zeigte sich Ex-Coach Lück „wie vor den Kopf gestoßen“, ob der auch für ihn überraschenden Entwicklung: „Die Art und Weise ist einfach enttäuschend. Es bleibt ein großer Schmerz, mit dem ich wohl noch länger zu tun haben werde.“

Lück hatte Ende 2016 als Nachfolger des langjährigen TuS-Trainers Uwe Katzky das Traineramt bei den Büppelerinnen übernommen, nachdem sein Vorgänger – ebenfalls wegen unüberbrückbaren Differenzen mit der Mannschaft – die Brocken hingeworfen hatte.

Sportlich lief unter Lücks Regie bei den TuS-Frauen dann fast alles wie am Schnürchen. Auch in taktischer und spielerischer Hinsicht war im Laufe des vergangenen Jahres auf dem Spielfeld eine positive Entwicklung zu erkennen, die im zweiten Tabellenplatz zur Winterpause mündete. „Der sportliche Erfolg ist da, alles ist gut aufgestellt auch im Nachwuchs und Verein, sodass wir auf einem richtig guten Weg waren“, erklärte Lück: „Das nun plötzlich aus Mücken Elefanten gemacht werden und einige Spielerinnen das Gefühl haben, unter meiner Führung nicht mehr weiterzukommen, ist sehr bitter.“