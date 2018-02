Büppel Das ging fix: Nur zwei Wochen nach der überraschenden Trennung von Mario Lück sind die Verantwortlichen des TuS Büppel auf der Suche nach einem neuen Trainer für ihre ambitionierten Oberliga-Fußballerinnen fündig geworden. So gab Torsten Ahlers, Sportlicher Leiter der Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung, am Donnerstag bekannt, dass ab sofort Theo Dedes den Tabellenzweiten der Oberliga Niedersachsen West übernimmt.

„Wir sind glücklich, dass wir so kurzfristig solch einen gerade erst freigewordenen Fachmann für uns gewinnen konnten“, erklärt der in der Fußballszene bestens vernetzte Ahlers: „Er wird die Mannschaft erst einmal bis zum Saisonende coachen. Alles Weitere warten wir ab.“

Ahlers war in der Trainerfrage zum Handeln gezwungen worden, weil zwischen Mannschaft und Vorgänger Lück trotz einer bislang hervorragend verlaufenen Saison mit nur einer einzigen Niederlage in 2017 unüberbrückbare Differenzen bezüglich der zukünftigen sportlichen Ausrichtung zu Tage getreten waren (die NWZ berichtete).

„Die Entscheidung ist für Außenstehende sicher schwer nachvollziehbar, denn wir stehen in der Tabelle ja super da – aber die Trennung hatte andere Gründe“, erläutert Spielführerin Ann-Kathrin Wehmeyer: „Wichtig ist, dass wir nicht im Schlechten auseinander gegangen sind.“ Das Ziel bleibe weiterhin der Aufstieg: „Davon rücken wir nicht ab.“

Auch Ahlers hat die kurzfristige Unruhe in der Winterpause abgehakt, möchte „nur noch nach vorn gucken“ und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Dedes: „Wir sind auch nach den ersten persönlichen Eindrücken alle sehr positiv gestimmt und halten natürlich am Saisonziel fest: Meisterschaft und Aufstieg.“

Am Mittwochabend hat sich der neue Coach der Büppeler Mannschaft vorgestellt. Der 27-jährige B-Lizenz-Inhaber war bis zu seinem Rücktritt kurz vor Weihnachten als Co-Trainer bei den Oberliga-Männern des BV Cloppenburg aktiv, wo er zuvor die U 19 trainierte. Dedes ist in Griechenland aufgewachsen, hat in seiner Heimat unter anderem beim Proficlub Asteras Tripolis hospitiert und lebt seit neun Jahren in Deutschland. Aktuell studiert er in Oldenburg Sportwissenschaft und Germanistik. Zudem ist er als DFB-Stützpunkttrainer für die Region Oldenburg und als Referent in der Trainerausbildung tätig.

Zwar gab es beim BVC, der über ein Zweitliga-Frauenteam verfügt, und als Stützpunkt-Trainer für U-13-Mädchen Berührungspunkte zum Frauenfußball, doch betritt er nun beim TuS Büppel weitestgehend Neuland in diesem Bereich. „Ich freue mich auf die Herausforderung bei einem Verein, der im Frauenfußball einen sehr guten Ruf hat“, betont Dedes: „Ich weiß, dass mein neues Team sehr viel Potenzial und zudem großen Bock hat, leistungsorientiert etwas zu machen. Für einen Trainer und Fußball-Verrückten wie mich, kann es nichts Besseres geben.“

Bis zum ersten Punktspiel in 2018 bleiben dem 27-Jährigen nun noch 14 Tage, um das Büppeler Team besser kennenzulernen. Erste zusätzliche Trainingseinheiten für die TuS-Frauen hat er bereits organisiert. Unterstützt wird er an der Seitenlinie von Co-Trainer Theis Schmidt und Betreuerin Sonja Meinen. Beide waren bereits unter Lück in dieser Funktion aktiv und kennen die Mannschaft sowie die Liga bestens.