Fußball-Bezirksliga Der Frauen: Büppel II feiert Kantersieg – Obenstrohe jubelt ebenfalls

Büppel /Obenstrohe Erfolgreich in die neue Fußball-Saison 2020/2021 gestartet sind am Sonntag die Bezirksliga-Frauen des TuS Büppel II und TuS Obenstrohe. Beide zeigten sich treffsicher und ließen keinen einzigen Gegentreffer zu.

TuS Büppel II - Kickers Emden 11:0 (5:0). Schon zur Pause hatte das Team von Coach Theis Schmidt in dieser einseitigen Partie für die Vorentscheidung gesorgt. Das auch in der Höhe verdiente Schützenfest läuteten per Doppelschlag Neuzugang Jannina Bernau (25.) und direkt nach Wiederanstoß Janina Plois ein (26.). Davon sollten sich die Gäste aus Ostfriesland nicht mehr erholen.

Lupenreiner Hattrick

Angeführt von Anna Jöstingmeier als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld sowie mehrfache Vorlagengeberin und der sehr agilen Plois auf der rechten Außenbahn, setzte Büppel den mitunter überfordert wirkenden Gegner immens unter Druck. So konnte Bernau schon bis zur Pause einen lupenreinen Hattrick schnüren (31., 40., 45.). Am Ende kam die Torjägerin auf sechs Treffer und konnte sich zugleich bei ihren Mitspielerinnen für die zielgenauen Zuspiele bedanken.

Mit dem mühelosen Kantersieg setzte Büppel II gleich zum Saisonstart ein dickes Ausrufezeichen hinter seine Titelambitionen. „Das sah schon ganz gut aus – ist aber noch ausbaufähig“, bilanzierte Schmidt mit einem Augenzwinkern: „Wir sind mit dem Auftakt sehr zufrieden.“ Den Auftaktsieg widmeten die TuS-Frauen unter dem Motto „Come back stronger, Julia!“ Neuzugang Julia Eickholt. Sie war vor der Saison aus Emden an die Hoheluchter Straße gewechselt, hat sich in der Vorbereitung aber eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Tore: 1:0 Bernau (25.), 2:0 Plois (26.), 3:0, 4:0, 5:0, 6:0 Bernau (31., 40., 45., 60), 7:0 Jöstingmeier (61.), 8:0 Plois (68.), 9:0 Bernau (70.), 10:0 Bennje (80.), 11:0 Frers (86./Foulelfmeter).

SG am Meer - TuS Obenstrohe 0:4 (0:3). Beim Aufsteiger aus dem Ammerland machten das neuformierte Team des Trainerduos Dierk Nattke/Tom Gomille schon in der ersten Hälfte alles klar. Mit dem „wunderschön herausgespielten“ (Nattke) 1:0 brachte Eske Engels Obenstrohe früh auf die Siegerstraße. Vor der Pause erhöhten Scharon Kraudelt (19.) und Engels (38.) auf 3:0 für die überlegenen Gäste, bei denen sieben Zugänge in der Startformation standen.

Geschlossene Teamleistung

„Wir haben uns viele weitere Chancen herausgespielt und hätten schon zur Halbzeit höher führen können“, sagte Nattke: „Aber unterm Strich können wir mit der geschlossen guten Mannschaftsleistung wirklich sehr gut leben – zumal uns noch einige Spielerinnen noch gefehlt.“

Auch in der Defensive hatte der TuS, für den Saskia Koch den Endstand herstellte (62.), den Gegner sehr gut im Griff. So brachten die Ammerländerinnen gerade mal einen einzigen Torschuss zustande.

Tore: 0:1 Engels (3.), 0:2 Kraudelt (19.), 0:3 Engels (38.), 0:4 Koch (62.).