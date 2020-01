Büppel /Obenstrohe Seit Samstag ist die Sportabzeichensaison 2019 beim TuS Büppel und beim TuS Obenstrohe mit vielen guten Ergebnissen beendet. Während der Feierstunden im Vereinsheim des TuS Obenstrohe und im Büppeler Krug mit Kaffee und Kuchen wurden die Abzeichen und Urkunden an die Teilnehmer überreicht.

„Ihr habt die Herausforderungen angenommen und erfolgreich gemeistert“, sagte Heike Oltmanns, Sportabzeichenreferentin des TuS Büppel. Die Sportabzeichenverantwortlichen des TuS Obenstrohe, Birgit Peters und Frank Adebahr, meinten, dass „es ja um normalen Sport geht und nicht um Spitzenleistungen“. Sie dankten vor allem den Helfern, die bei Wind und Wetter auf den Sportplätzen bereitstanden, um die Leistungen der Freizeitsportler zu bestätigen. In beiden Vereinen habe es einen moderaten Anstieg der Teilnehmerzahlen gegeben.

In Obenstrohe stellten sich insgesamt 134 Teilnehmer den sportlichen Herausforderungen, davon 83 Jugendliche. Bereits zum 41. Mal erreichte Edith Janßen, zum 42. Mal Peter Neff und zum 43. Mal Hans-Jürgen Gollan das Goldabzeichen. Besonders ausgezeichnet wurden für die zehnte Teilnahme Fred Brunken, für das 15. Mal Dieter Griepenstroh und für 25. Mal Herbert Kuhr. Es gab zwölf Ersteinsteiger und neun teilnehmende Familien.

Von den 222 Teilnehmern in Büppel waren 152 Jugendliche, davon 129 Grundschüler die die Übungen in der Schule absolvierten. An dem Wettbewerb nahmen 15 Familien erfolgreich teil. Als ältester Teilnehmer schaffte der über 80-jährige Karl-Heinz Wenck die Prüfungen bisher 40 Mal. Jüngste Teilnehmerin war die fünfjährige Juna Rogge, sie geht noch nicht zur Schule, hat aber die Anforderungen für Siebenjährige erfüllt.

Im Mai startet die neue Sportabzeichensaison. Frank Adebahr wies darauf hin, dass sich die Regularien beim Medizinballwurf und beim Seilspringen ändern. Der Vorsitzende des TuS Büppel, Lüder Gutsche, bat alle: „Bringt eure Freunde mit, wir können jeden gebrauchen, und gut tut es einem auch.“