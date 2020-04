Basketball-Oberliga: Clevernser wollen nach Abstieg neu durchstarten

Cleverns Der vorzeitige Abbruch der Spielzeit 2019/2020 in der Basketball-Oberliga wegen der Corona-Pandemie passte irgendwie zu einer ziemlich gebrauchten Saison aus Sicht der SG Cleverns-Sandel. Der direkte Wiederabstieg der Jeverländer in die Bezirksoberliga war allerdings schon vor dem letzten Spieltag besiegelt. Zeit für ein Fazit nebst einem ersten Ausblick auf die kommenden Spielzeit.

Wie hoch war die Punktausbeute in der höchsten Basketball-Spielklasse Niedersachsens ?

Gerade einmal zwei Punkte konnten die Grün-Weißen auf der Habenseite verbuchen. Am 1. Dezember gelang ein 79:70-Erfolg beim VfL Stade II. Doch es sollte trotz aller Anstrengungen der einzige Saisonsieg bleiben. Somit schlossen die Clevernser die Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz und damit als Vorletzte ab. Lediglich die BSG Bremerhaven II rangiert dahinter. Das Reserveteam von der Weser hatte sich jedoch bereits frühzeitig aus dem Wettbewerb zurückgezogen.

„Schon vor der Saison war klar, dass es eine Herkules-Aufgabe wird, die Klasse zu halten“, analysiert SG-Kapitän Andre Sjuts: „In der Summe muss man einfach feststellen, dass es uns hier und da klar an Bausteinen für die Oberliga gemangelt hat.“

Was waren die Hauptgründe für die SG-Misere ?

Die äußerst dünne Personaldecke der SG Cleverns-Sandel war das größte Manko. „Unser Personal dürfte mit Blick auf unser Abschneiden eine übergeordnete Rolle spielen“, sagt Janik Schulze. So traten die Jeverländer in diversen Spielen mit gerade mal sechs oder sieben Akteuren an. Schulze: „In der Breite ganz klar zu wenig!“ Immerhin kehrte Philipp Moritz Anfang Februar von einer achtmonatigen Europareise nach Deutschland und in den Kader zurück. Doch auch mit dem etatmäßigen Center konnten die Clevernser in den letzten fünf Saisonspielen das Ruder nicht mehr herumreißen.

„Auch im spielerischen Bereich waren Defizite im Vergleich zum Rest der Liga spürbar“, erläutert Schulze. So sei keiner der Oberliga-Konkurrenten ohne echten Headcoach oder ohne echtes Spielsystem an den Start gegangen. „Dinge, die der SG teilweise oder gänzlich fehlen“, sagt Schulze. Er betont aber: „Es war allerdings sicherlich nicht alles schlecht. Wir haben ein paar richtig gute Spiele gehabt und gerade in der Rückrunde auch oft enge Partien verloren. Dass man dann als Kellerkind oftmals nicht das Quäntchen Glück hat, kommt vor.“

Was sagen die statistischen Werte aus ?

Die SG Cleverns-Sandel weist in der Teamstatistik mit 1340 Körben die schwächste Defense der Oberliga auf. Bei den selbst erzielten Punkten (1067) rangieren die Jeverländer auf dem siebten Platz. In den Top 20 der besten Korbschützen der Liga werden hinter Darreon Lamar Tolliver von BW Merzen, der bei 418 Punkten im Schnitt 27,9 Zähler pro Partie erzielt hat, drei Clevernser geführt: Andre Sjuts (8. Platz/227/17,5), Janik Schulze (12./197/15,2) und Vjacheslav Bil (20./163/12,5).

Was erwartet die Clevernser in der Bezirksoberliga ?

Wie in den meisten anderen Sportarten auch, steht aufgrund der großen Corona-Pandemie und behördlicher Auflagen zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest, wann und wie die neue Saison 2020/2021 beginnt. Sollte der Rahmenspielplan tatsächlich eingehalten werden können, hätten die Clevernser noch knappe fünf Monate Zeit, sich auf das erste Punktspiel in der Bezirksoberliga vorzubereiten.

Aufgrund geschlossener Sporthallen stehen den Grün-Weißen bis auf Weiteres allerdings keine Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. „Wir hoffen natürlich, dass wir uns ganz regulär auf die Saison vorbereiten können“, betont Jörg Hinrichs.

Wie lautet das Ziel der Grün-Weißen für die neue Spielzeit 2020/2021 ?

„In der Oberliga wurden uns ganz klar die Grenzen aufgezeigt, aber in der Bezirksoberliga wollen wir wieder eine deutlich bessere Rolle spielen“, gibt sich Schulze stellvertretend für seine Teamkameraden angriffslustig. Und Hinrichs ergänzt: „Im Idealfall knüpfen wir an die Leistungen und eventuell auch an die Platzierung aus der Aufstiegssaison an.“ In der Bezirksoberliga-Spielzeit 2018/2019 hatten die Clevernser den dritten Platz in der Abschlusstabelle belegt und sich anschließend in der Aufstiegsrelegation gegen den TV Bergkrug aus der Nähe von Minden durchgesetzt. Zugleich schrieben die SG-Spieler mit dem Oberliga-Aufstieg Vereinsgeschichte.

Wurden schon personelle Weichen gestellt ?

Bislang gibt es nur eine personelle Veränderung. So kehrt in Felix Dott ein junger Spielmacher zur Mannschaft zurück, nachdem er der SG nach dem Aufstieg den Rücken gekehrt und sich eine einjährige Auszeit genommen hat. „Jetzt juckt es aber wieder in den Fingern“, erklärt Dott: „Ich will wieder spielen, mich weiterentwickeln und dem Team helfen, selbiges zu tun.“

Das freut auch Stefan Exner: „Mit Felix haben wir wieder eine weitere Option in unserer Guard-Rotation.“ Exner selbst, der in der abgelaufenen Spielzeit verletzungsbedingt lange zum Zuschauen verdammt war, will in der neuen Spielzeit ebenfalls wieder voll durchstarten: „Ich habe viele Spiele krankheits- und verletzungsbedingt verpasst. Jetzt schaue ich, dass ich wieder zurück in die alte Verfassung finde und eine volle Saison absolvieren kann.“

Unterdessen wird Torge Wirges der SG Cleverns-Sandel fortan etwas eingeschränkter zur Verfügung stehen. Aufgrund einer beruflichen Veränderung ist es dem jungen Guard nicht mehr möglich, unter der Woche zu trainieren. Dennoch will er dem Team an den Wochenenden weiter zur Verfügung stehen.