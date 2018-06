Cleverns Sie sind kaum zu überhören: In Cleverns sind die ersten Maschinen zum 35. Internationalen Moto-Guzzi-Treffen eingetroffen und verbreiteten mit ihren großvolumigen Zwei-Zylinder Maschinen mit dumpfem Bollern einen sonoren Klangteppich. Über dem Gelände an der Dorfstraße weht die grün-weiß-rote Fahne der italienischen Edelmarke Moto Guzzi.

Bis Sonntag bestimmt italienisches Flair neben den vornehmlich roten Maschinen das Geschehen. Cleverns’ Dorfbevölkerung gehört von Anfang an zu den Besuchern – sie klönen gern mit den Motorradfahrern, zeigen ihre Verbundenheit mit vielen selbst gebackenen Kuchen für die Cafeteria und freuen sich auf das gesellige Beisammensein bei italienischem Wein aus der Gegend von Barolo, Pizza und anderen Leckereien.

Rund 100 Guzzisti aus Deutschland und den Nachbarländern verwandeln das Gelände in einen Showroom für die schönsten Modelle der traditionsreichen Motorradschmiede. Moto Guzzi ist seit 1921 eine der traditionsreichsten und ältesten Motorradfirmen der Welt, die ihre Maschinen seitdem in der Fabrik in Mandelo am Comer See baut, sagt Organisator Bernd Eilers. Auch wenn es seit den 1950ern mit der Firma auf- und abging, halten die Fans zur Marke mit dem fliegenden Adler im Logo.

„Eine Moto Guzzi mit ihrem ganz eigenen Sound zu fahren, ist ein unbeschreibliches Gefühl – eine Lebensphilosophie“, schwärmen Detlef Orths und Ingo Onken und planen auch schon wieder für 2019 das Treffen. Die Devise für das Treffen in Cleverns mit Ausfahrten in das Umland heißt: Einfach mal Spaß haben. „Die Motorräder und ihre Fahrer müssen zu uns passen“, ergänzt Bernd Wiegmann aus Jever, der von Anfang an dabei ist: „Denn bei uns geht es ruhig und gelassen zu.“

Einige Motorradfans sind zum 35. Mal in Cleverns, genießen die Idylle und heben sich nur durch ihre Multifunktionskleidung, die die traditionelle Lederbekleidung ersetzt, von den übrigen Besuchern ab. Die Stadt Jever unterstützt seit Jahren die Veranstaltung, indem sie die Sanitär-Anlagen in der Sporthalle öffnet.

Zu den Anfängen des Moto-Guzzi-Treffens – denn nur dieses Fabrikat und einige andere italienische Typen waren zugelassen – reisten alle mit motorradtauglichen Minizelten an. Doch je älter die Motorradfahrer werden, desto bequemer werden sie – und übernachten heute lieber in Hotels und Pensionen in Jever und der Umgebung.

Bei den Jüngeren scheint die Motorrad-Freiheit übrigens wieder angekommen zu sein, sagen die Motorrad-Enthusiasten.