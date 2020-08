Lokalsport Friesland: Wechsel bei Basketballern in Cleverns

Cleverns Bei den Basketballern der SG Cleverns-Sandel hat es einen Wechsel gegeben: Janik Schulze als bisheriger Verantwortlicher sucht eine neue Herausforderung beim VfL Löningen in der 2. Regionalliga. Er wird der SG weiter als Schiedsrichter zur Verfügung stehen. Seine Aufgaben als Mannschaftsverantwortlicher und Ansprechpartner haben Daniel Schönbohm und Andre Sjuts übernommen. Sjuts übernimmt das Training, Schönbohm alles Organisatorische. Er hat knapp drei Jahre in Leer bei den Fortuna Baskets Logabirum gespielt – nun wohnt er wieder in Jever und steht in der kommenden Saison für die SG auf dem Platz.

Weitere Zugänge sind Felix Dott und Johannes Mundt, dazu kommt noch Jantke Walter aus der eigenen Jugend. Die Saison soll am 12. September um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel in der Sporthalle am Dannhalm gegen den TuS Neuenkirchen starten.