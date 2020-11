Damit alle fit bleiben: MTV liefert Sportgerät nach Hause

Die Sporthallen dicht – da kann auch die FitBiking-Gruppe des MTV Hohenkirchen nicht mehr zusammen trainieren wie sonst (links). Für die Fitness ist das ganz schlecht – doch Übungsleiter Thomas Meents hatte die zündende Idee: „Wenn wir nicht zu den Rädern kommen können, dann müssen die Spinning-Räder eben zu uns kommen.“ Schnell konnte er auch Übungsleiter und Gerätewart Matthias Müller für die Idee begeistern allen, die zu Hause trainieren möchten, ein Spinning-Rad zur Verfügung zu stellen. So packten die beiden am Samstag zusammen mit Gesa Mennen, die mit Ihrem Ehemann Frank Mennen den Anhänger zur Verfügung stellte, sowie Sascha Riedel erst die Spinning-Räder ein und dann bei den Aktiven zu Hause aus. Müller und Meents erstellen für das Training in der Halle jedes Mal eine extra e Musik-Playlist, angepasst an die verschiedenen Trainingsphasen. Und fürs Home-FitBiking hat Thomas Meents natürlich ebenfalls eine Playlist zusammengestellt. Der Verleih der Räder ist natürlich kostenlos und versteht sich als besonderes Angebot in Corona-Zeiten. BILDer:

