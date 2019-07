Dangast Fest in der Hand der Beachvolleyballer ist am Wochenende der Strandabschnitt unterhalb des Alten Kurhauses in Dangast. Grund: Das ausrichtende Team von Sandleben-Sport aus Oldenburg hat für diesen Samstag und Sonntag erneut zu einem der beliebtesten Beachvolleyball-Turniere im Norden Deutschlands geladen.

„Vor allem freuen wir uns natürlich auf die einmalige Atmosphäre am Kurhausstrand“, betont Mitorganisator Jan Hartkens: „Ganz herzlich bedanken möchten wir uns dabei erneut bei Maren Tapken, dass wir dort wieder zu Gast sein dürfen und dass rechtzeitig zum Turnier wieder neuer Sand an den Strand gebracht wurde.“

Dabei gibt es ein paar Neuerungen: Wurde in den Vorjahren meist an drei Tagen gebaggert, gepritscht und geschmettert, was das Zeug hält, werden die insgesamt drei Turniere diesmal nur an zwei Tagen ausgespielt. Los geht es jeweils um 9 Uhr, die Finalspiele starten gegen 17 Uhr.

„Wir haben uns zudem entschieden, unsere Mixed-Turniere aufzustocken“, erläutert Hartkens mit Blick auf den Wettstreit der Mixed-Zweierteams, bestehend aus einem Mann und einer Frau: „Darum spielen wir am Samstag in zwei Leistungsklassen.“

In der Leistungsklasse 1 starten geübtere Spieler, die auch in der Halle höherklassig am Netz stehen. Zum engeren Favoritenkreis gehören Joachim Stolle und Liska Treude von den Regionalliga-Teams des Oldenburger TB. Gemeldet haben zwölf Teams.

„In der Leistungsklasse 2 steht ganz klar der Spaß im Vordergrund“, sagt Hartkens und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Dabei gibt es einige nette Pärchenkonstellationen, bestehend aus Vater und Tochter oder Ehepaaren, die sich hoffentlich auch nach dem Turnier noch alle gut verstehen.“

In der Leistungsklasse 2 messen sich am Samstag rund 20 Teams. Darunter finden sich in Martina und Kristin Gaida auch zwei Varelerinnen, die mit ihren jeweiligen Partnern starten.

Am Sonntag wird in Dangast dann sowohl ein Männer- als auch ein Frauen-Turnier der Kategorie C des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes (NWVV) ausgetragen. Gemeldet haben jeweils 24 Teams. Favoriten bei den Männern sind Sven Musiol/Harm Töpken (Jahn Delmenhorst/​TuS Bersenbrück), während bei den Frauen Julia Bütow/Alina Müller-Wirts (Oldenburger TB/​SG Ofenerdiek/Ofen) weit vorn im Abschlussklassement erwartet werden. Als Lokalmatadore aus Varel sind – diesmal als Mutter-Tochter-Duo – Martina und Kristin Gaida (Vareler TB/BTS Neustadt) dabei.