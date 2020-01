Dangast Bei eisigen Temperaturen haben am Neujahrstag wieder einige unerschrockene Schwimmer den Sprung in die Fluten gewagt: Am Pegelhaus am Dangaster Hafen veranstaltete die Aktionskunstgruppe Menschenmüll wieder ihr Neujahrsschwimmen. Begleitet von hunderten Schaulustigen trauten sich immerhin neun Mutige ins Wasser. Wer sich überwinden konnte, ins Wasser zu gehen, der wurde immerhin mit Applaus belohnt.

Dabei sei das Wasser gar nicht so kalt gewesen, sagte Gerald Chmielewski nach seinem Bad im Hafenbecken. „Wir haben drei Grad plus, aber im Wasser waren es sieben Grad“, sagte er. „Das waren also karibische Verhältnisse.“

Seine ganz eigene Strategie mit den niedrigen Temperaturen umzugehen hatte Rudolf Behrens: Er brachte eine Gießkanne mit warmen Wasser mit und entleerte sie vor dem Badengehen ins Dangaster Hafenbecken. Das sollte das Bad etwas angenehmer gestalten.

Trotzdem war er, nachdem er eine Runde im Wasser absolviert hatte durchgefroren, aber glücklich: „Das war geil.“ Normalerweise habe er schon im Sommer Probleme ins Wasser zu gehen, wenn es nur 17 oder 18 Grad warm ist. „Aber beim Neujahrsschwimmen muss das einfach sein.“

Auf einen Preis mussten die Teilnehmer dieses Jahr aber verzichten. „Das ist ein Wanderpokal und manchmal wandert der eben auch ab“, erklärte Gerald Chmielewski. Schließlich handele es sich dabei um eine sehr begehrte Trophäe. Vermuteter aktueller Aufenthaltsort des Wanderpokals: Skandinavien.