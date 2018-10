Dangast Im alten Kurhaus in Dangast sitzen Werner Kleinschmidt, Hannes Tapken, Gerold Lühken, Helga von Eßen und Karl-Heinz Martinß und schmieden Pläne für das nächste Jahr. Es ist ihr erstes Jahrestreffen als Interessensgemeinschaft (IG) Gästeführer südliches Friesland.

Die Entscheidung, sich zusammenzuschließen, trafen die fünf Gästeführer aus Varel, Dangast und Neuenburg im August 2017. „Wir alle haben die regionale Grundausbildung der Ländlichen Erwachsenenbildung Weser-Ems und Oldenburgische Landschaft absolviert“, so Werner Kleinschmidt. Dafür dürfen sie das Emblem „Gästeführen mit Stern“ tragen. Einige Mitglieder haben auch eine Qualifikation als Kirchen- und Nationalparkführer.

Die Intension, gemeinsam eine Interessensgemeinschaft ins Leben zu rufen, hatte verschiedene Gründe: „Hier auf dem flachen Land haben wir uns zusammengetan, um geschlossen aufzutreten“, sagt Kleinschmidt. Zudem seien sie durch die Zugehörigkeit zum Bundesverband der Gästeführer in Deutschland versichert. Weitere Gründe sind neben Weiterbildungen und fachlicher Unterstützung im Bereich Tourismus die Vernetzung mit anderen Gästeführern.

Im Rückblick auf die vergangene Saison war das Ausrichten der Gästeführertage der Höhepunkt: „Wir hatten 100 Gästeführer zu Besuch. Wir haben Führungen unternommen und Vorträge gehalten“, so Helga von Eßen.

Für das kommende Jahr haben die Gästeführer viele Ideen. Für Neuenburg wird an einer Indoorführung gearbeitet. Thema ist die Möbelindustrie in Verbindung mit sozialen und politischen Begebenheiten. Ebenfalls soll in Varel eine Führung zum Thema jüdische Geschichte stattfinden und ein literarischer Rundgang. In Dangast wird über ein Konzept nachgedacht, das den Künstlerort hervorheben soll. Auch soll eine Fortbildung für Gästeführer angeboten werden zum Thema Porzellan und Klinker.