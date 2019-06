Deternerlehe Die Nachwuchswerfer aus den Kreisverbänden Friesische Wehde und Waterkant haben am Wochenende bei den Einzelmeisterschaften der Straßenboßler des Friesischen Klootschießerverbands (FKV) in Deternerlehe ihr Können im Umgang mit drei verschiedenen Kugeln bewiesen. Allein vier FKV-Titel gingen in die Friesische Wehde. Hinzu kamen bei der Medaillenjagd achtmal Silber und dreimal Bronze für hiesige Talente.

Die Sieger und Siegerinnen der sechs A-Jugend-Klassen in Deternerlehe haben zudem das Startrecht für die kommende Championstour erhalten. „Sie werfen entweder in der Tour der Jugendlichen und oder bei den Erwachsenen“, sagte der FKV-Boßelwart Alwin Jurisch. Die jeweils Zweit- beziehungsweise Drittplatzierten können sich noch über den Seiteneinsteiger-Wettbewerb qualifizieren.

Der Sieger und die Siegerin des Eisenkugelwerfens haben sich obendrein jeweils das begehrte Ticket zum Wettbewerb „King and Queen of the Roads“ in Irland erkämpft. Um dort teilnehmen zu können, müssen sie im Oktober noch 17 Jahre jung sein. Die ersehnten Irland-Fahrkarten lösten – wie schon in der Vorsaison – Marian Jahnke (Westeraccum) sowie Mayra Petersen (Schirumer-Leegmoor).

Jahnke hatte bei den A-Jungen 1894 Meter nach zehn Wurf als Siegesweite vorgelegt. Silber holte Jan-Ole Emken (Dietrichsfeld/1784 m), Bronze gewann wie im Vorjahr Thore Bruns aus Waddens (1734 m).

Mit der Holzkugel legte der A-Jugendliche Dennis Christians (Großheide/1645 m) die Siegerweite vor. Vizemeister wurde Tom Eilers (Specken/ 1540 m). Mit der Gummikugel rief Alexander Gabel (Uplengen-Hollen) 1839 Meter ab. Silber gewann Michel Cordes (Bredehorn/1640 m).

In der weiblichen Jugend A gingen zwei Goldmedaillen nach Grabstede. Mit der Holz gewann Anouschka Mönck (1520 m) und mit der Gummi Wiebke Eilers (1576 m). Hier holte Andra-Sophie Martens (Petersfeld/1369 m) Bronze.

Der B-Jugendliche Daniel Block (Schweinebrück/1497 m) überzeugte als Vizemeister mit der Eisenkugel. Ihm fehlten nur 16 Meter zu Gold. Lasse Siemen (Spohle/1467 m) gewann mit der Holz Bronze. Vizemeister wurde Leo Deppe aus Altjührden/Obenstrohe mit der Gummi (1545 m).

Die B-Jugendliche Sahra Nannen (Grabstede/1353 m/ Gummi) landete auf dem Bronzerang. Silber holten bei den C-Jugendlichen Torben Heyne (Ruttel/1446 m/Gummi) und Deike Kuhlmann (Grünenkamp/1221 m/Holz) ab. Die Bronzemedaille ging an Helen Heinen aus Spohle mit 1200 Metern.

In der D-Jugend holte Flynn Caspers (Sandelermöns/1147 m) Silber mit der Holz. Lasse Cordes (Büppel/ 1367 m) gewann mit der Gummi Bronze. Mit großem Vorsprung gewann Rika Meisner (Schweinebrück/1439 m) die Goldmedaille mit der Gummikugel. Mit starken 1257 Metern setzte sich der E-Jugendliche Luke Hauber (Schweinebrück/Holz) durch. Silber ging an Hendrik Lübben (Rosenberg/1157 m). Bei den F-Mädchen freute sich Liz Quathamer aus Schweinebrück (865 m) über den Gewinn der Silbermedaille.