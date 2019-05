Edewecht /Hooksiel Mit einem verdienten 4:1-Erfolg beim VfL Edewecht ist der FC Nordsee Hooksiel ins Finale des Fußball-Kreispokals eingezogen. Nach einem 1:1 zur Halbzeit überrannten die Gäste die Ammerländer nach der Halbzeitpause. Im Finale am 15. Juni (16 Uhr auf der Sportanlage Köttersweg in Rastede) treffen die Hooksieler nun auf den VfL Bad Zwischenahn, der sich im anderen Halbfinale mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den FC Ohmstede durchsetzte.

„Das Tempo und der Einsatz, also genau das, was uns schon Sonntag gefehlt hat, haben wir heute erneut vermissen lassen“, haderte VfL-Trainer Daniel Wordtmann nach dem erneut schwachen Spiel seiner Mannschaft: „Heute hat mit Hooksiel das Team gewonnen, dass mehr Biss gezeigt hat und den Sieg mehr wollte.“ Auch Hooksiels Trainer Michel Ponath sprach von einem verdienten Sieg: „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit gesteigert und mit zwei schnellen Treffern für die Entscheidung gesorgt.“

Schon im ersten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start. Einen langen Ball erlief Melvin Siwczak, der zum 1:0 (11. Minute) ins lange Eck traf. Danach war Hooksiel das aktivere Team, Edewecht kam erst nach 30 Minuten besser ins Spiel. Mit einem strammen Volleyschuss nach einer Ecke gelang Andre Ehne der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleichstreffer (31.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Friesländer schließlich das konzentriertere Team und nutzten die Fehler in der Edewechter Defensive eiskalt aus. Direkt mit dem ersten Angriff traf Navzat Acar zum 2:1 (46.), erneut Siwczak legte nach einem von einem VfL-Verteidiger verlängerten Ball auch das 3:1 (53.) nach. Per Elfmeter setzte Jan-Sören Busalski (68.) den Schlusspunkt für die Gäste. Beide Teams treten in der 1. Fußball-Kreisklasse an – allerdings in den verschiedenen Staffeln Nord und Süd.

In der Liga geht es für die Hooksieler an diesem Sonntag (15 Uhr) bei Frisia Wilhelmshaven II weiter.