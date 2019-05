Esenshamm /Friesland Bei den Landesmeisterschaften der Boßler und Boßlerinnen in der Wesermarsch hat sich auch der Nachwuchs des Klootschießer-Landesverbandes Oldenburg bestens aufgelegt gezeigt – darunter diverse Talente aus Friesland.

• Männliche Jugend

So gewann der A-Jugendliche Wilko Kuhlmann aus Grünenkamp den Wettbewerb mit der Eisenkugel mit 1436 Metern nach zehn Wurf. Vizemeister wurde Thore Bruns aus Waddens (1377 m), Bronze holte Marvin Lindemann (Westerstederfeld/Ihorst) mit 1198 m Metern.

Mit der Holzkugel gab es eine knappe Entscheidung. Es gewann Julian Müller (Rosenberg/1373 m). Dahinter landeten Tom Eilers (Specken/ 1334 m) und Marcel Husmann (Schweinebrück/1332 m). Mit der Gummi freute sich Michel Cordes (Bredehorn/ 1281 m) über den Erfolg. Silber holte Lukas Hohn (Langendamm/Dangastermoor/ 1248 m) vor Niklas Seehausen aus Schweinebrück (1223 m).

Bei den B-Jungen gewann Patrick Renken (Ruttel/1468 m). Silber schnappte sich Daniel Block (1450 m), Bronze Eiso Bruhn (1339 m). Mit der Holz lag Lukas Büsing (Torsholt/1366 m) 100 Meter vor Lasse Siemen (Spohle/ 1266 m). Dritter wurde Domenik Heyne (Bentstreek/1198 m).

Deutlich fiel der Sieg von Leo Deppe (Altjührden/ Obenstrohe/1518 m) mit der Gummi aus. Silber ging an Fabian Meyer (Salzendeich/ 1360 m), Bronze an Falk Eymers (Reitland/1250 m).

In der C-Jugend gewann Thilo Oltmanns (Kreuzmoor/ 1333 m) überlegen mit der Holz. Lasse Hots (Haarenstroth/1122 m) landete auf Rang zwei, Anakin Wollersheim (Moorriem/1118 m) auf Rang drei. Mit der Gummi freute sich Torben Heyne (Ruttel/1279 m) über Gold. Silber ging an Julian Wieting (Jeddeloh II/1225 m). Platz drei belegte Marvin Watermann (Rosenberg/1128 m).

Bei den D-Jungen gewann Ben Quathamer (Schweinebrück/983 m) mit der Holz, gefolgt von Flynn Caspers (Sandelermöns/954 m) und Levin Wessels (Leuchtenburg/835 m). Mit der Gummi war Lasse Cordes (Büppel/ 1051 m) eine Klasse für sich. Im Kampf um Silber setzte sich Lukas Luers (Roggenmoor/947 m) gegen Christian Wessels (Altjührden/Obenstrohe/945 m) durch.

Souverän war der Erfolg des E-Jugendlichen Hennes Lüken (Cleverns/935 m). Luca Ostendorf (Grabstede/839 m) platzierte sich dahinter knapp vor Finn Borchers (Mentzhausen/837 m) und Mattis Hänecke (Steinhausen/834 m). In der F-Jugend siegte Thore Folkens (Mentzhausen/765 m) vor Matthis Roßkamp (Grabstede/754 m) und Falk Freese (Schweewarden/730 m).

• Weibliche Jugend

Die A-Jugendliche Jule Bödecker (Torsholt/1265 m) holte Gold mit der Eisenkugel. Silber ging an Sofie Siemer (Moorriem/1205 m), Bronze an Leonie Gerdes (Rosenberg/ 1124 m). Anouschka Mönck (Grabstede/1296 m) startete mit der Holz durch, gefolgt von Kea Bredehorn (Rosenberg/1142 m) und Amrey Rüthemann (Moorriem/1109 m).

Über den Titel mit der Gummi freute sich Anna-Lea Frickel (Osterforde/1294 m). Knapp dahinter folgten Wiebke Eilers (Grabstede/1273 m) und Andra-Sophie Martens (Petersfeld/1268 m).

In der B-Jugend gewann Zarah Marie Martens (Petersfeld/1236 m) Gold mit der Eisenkugel. Zweite wurde Dania Göckemeyer (Stollhamm/ 1207 m), Dritte Jana Idema (Kreuzmoor/1110 m). Mit der Gummikugel hieß die Siegerin Tomma Heyne (Ruttel/1198 m). Merle Gehlen (Spohle/ 1166 m) und Sahra Popken (Steinhausen/1162 m) belegten die weiteren Medaillenränge. Ähnlich knapp war die Entscheidung mit der Holz: Lali Bause (Büppel/1295 m) siegte vor Lotta Mosler (Moorriem/1250 m) und Sahra Nannen (Grabstede/1216 m).

In der C-Jugend war Deike Kuhlmann (Grünenkamp/ 1055 m) mit der Holzkugel die Nummer eins. Helen Heinen (Spohle/1042 m) belegte Rang zwei, Rieke Cordes (Mentzhausen/1039 m) Rang drei. Mit der Gummi holte sich Laura Ehlers (Torsholt/1155 m) den Titel, gefolgt von Jenny Struß (Zetel/Osterende/ 1143 m) und Lilli Röben (Schweinebrück/1108 m).

In der D-Jugend trieb Martha Dojen-Waldecker (Torsholt) die Siegerweite mit der Holz auf 1121 m in die Höhe. Zweite wurde Leonie Scholz (Abbehausen/1097 m), Dritte Rike Wefer (Burhave/984 m). Mit der Gummi gewann Gesa Hiljegerdes (Halsbek/1204 m) deutlich. Silber ging an Rika Meisner (Schweinebrück/ 1086 m), Bronze an Mandy Sanders (Reitland/1054 m).

In der E-Jugend jubelte Finja Frels (Kreuzmoor/1057 m). Silber gewann Finja Watermann (Rosenberg/1037 m), Bronze Ayleen Stöcker (Delfshausen/935 m). In der F-Jugend siegte Fenna Warnken (Grabstede/898 m). Sie landete vor Liz Quathamer (Schweinebrück/860 m) und Lara Carstens (Moorriem/785 m).