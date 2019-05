Esenshamm /Friesland Die besten Boßlerinnen und Boßler des Klootschießer-Landesverbandes Oldenburg (KLVO) haben im Kreisverband Butjadingen die neuen Landesmeister ermittelt. Dabei ging es an beiden Wettkampftagen auf den Strecken in Esenshamm und Stollhamm buchstäblich mächtig rund. Dazu trugen vor allem auch die Werfer aus den Kreisverbänden Friesische Wehde und Waterkant bei, die zusammen 19 Landesmeister stellten.

Die Meisterschaften des Friesischen Klootschießerverbandes (FKV) folgen nun am 15./16. Juni im Kreisverband Leer, wo die Oldenburger auf starke Konkurrenz aus Ostfriesland treffen. Die Medaillengewinner der sechs Königsklassen – Männer I und Frauen I (jeweils Holz-, Gummi- und Eisenkugel) – haben das Startrecht in der Championstour 2019/20 erworben.

In der Wesermarsch fanden die Aktiven aus Oldenburg am Wochenende zwei unterschiedlich beschaffene Strecken vor. In Esenshamm musste auf der alten Bundesstraße die gesamte Straßenbreite ausgenutzt werden. Als „ehrliche Strecke“ ohne Kanten präsentierte sich die neue Asphaltstraße in Stollhamm.

• Männer

Beim Werfen mit der Eisenkugel in Esenshamm schraubte Stefan Runge aus Kreuzmoor die Rekordweite bei den Männern I mit zehn Wurf auf 2010 Meter hoch. Vizelandesmeister wurde Jannes Heinen (Spohle/1809 m) vor Sven Frerichs (Ruttel/1793 m). Titelverteidiger Tim Wefer (Mentzhausen/2766 m) wurde diesmal Sechster.

Mit der Holzkugel legte der neue Landesmeister Thorsten Held aus Cleverns 1687 Meter vor, gefolgt vom Kreisklassenwerfer Marcel Becker (Seefeld/1545 m). Für Titelverteidiger Matthias Gerken (Kreuzmoor/1501 m) reichte es diesmal zum Bronzerang.

Friesische Wehde bester Kreisverband Insgesamt 724 Starter (138 Frauen, 207 Männer, 188 Mädchen, 191 Jungen) haben bei der Landes-Einzelmeisterschaft zu den Boßelkugeln gegriffen. Sie brachten sich bei den Titelkämpfen des Klootschießer-Landesverbandes Oldenburg dabei in 44 unterschiedlichen Klassen ein. In der Vorsaison waren es 736 Sportler in 42 Klassen. Erfolgreichster Kreisverband war die Friesische Wehde mit elf Goldmedaillen. Butjadingen (8) nutzte den Heimvorteil gut aus. Auf den Plätzen folgten Waterkant (8), Ammerland (8), Stadland (6) und Jeverland (2). Erfolgreichster Verein war Kreuzmoor mit fünf Landesmeistern. Vier Goldmedaillengewinner stellte Torsholt in der Jugend.

Mit der Gummikugel war Christoph Müller (Kreuzmoor/1802 m) das Maß der Dinge. Silber ging an Marvin Coldewey (Halsbek/1551 m), Bronze an Kai Stoffers (Waddens/1493 m). Titelverteidiger Manuel Runge (Kreuzmoor/ 1479 m) musste mit dem undankbaren vierten Rang vorlieb nehmen.

Bei den Männern II kommen die Sieger aus Butjadingen. Mit der Holzkugel gewann Sven Ifsen (Waddens/ 1469 m). Knapp dahinter lag Harald Thomßen (Roggenmoor/Klauhörn/1452 m), gefolgt von Klaus Gerken (Cleverns/1337 m). Mit der Gummi holte Thorsten Ottensmeier (Esenshamm/1444 m) Gold, gefolgt von Hilmar Beenken (Cleverns/1310 m) und Heiko Kuhlmann (Grünenkamp/1391 m).

Bei den Männern III ging es an der Spitze eng zu. Mit der Holz siegte Rainer Schmidt (Kreuzmoor/1523 m) vor Reiner Folkens (Waddens/1502 m) und Hans-Georg Bohlken (Grabstede/1481 m). Mit der Gummi gewann Hans Gerd Blaschke (Reitland/1553 m ) vor Heiko Schonvogel (Grünenkamp/1514 m) und Titelverteidiger Axel Kasper (Westerscheps/1497 m).

Mit großem Vorsprung setzte sich bei den Männern IV Hans Francksen (Schweewarden/1409 m) mit der Holz durch. Silber holte Siegfried von Waadden (Büppel/1277 m), Bronze ging an Hermann Janssen (Jever/1226 m). Genau 100 Meter Vorsprung wies Sieger Heinrich Röbke (Spohle/1432 m) mit der Gummikugel auf. Zweiter wurde Wilfried Meinen (Grabstede/ 1332 m), gefolgt von Titelverteidiger Horst Freese aus Schweewarden (1305 m).

Gold bei den Männern V gewann Wilfried Steuer (Bredehorn/1125 m). Titelverteidiger Jürgen Köhler (Langendamm/Dangastermoor/1118 m) holte diesmal Silber, gefolgt von Wilhelm Fierdag (Leuchtenburg/1102 m). Mit der Gummikugel schraubte Helmut Siefjediers (Schweinebrück) die Siegesweite auf 1351 Meter. Vizemeister wurde der 80-jährige Otto Bramstedt (Kreuzmoor/1164 m) vor Alfred Hemjeoltmanns aus Leuchtenburg (1158 m).

• Frauen

Bei den Frauen I gab es mit der Eisenkugel einen Titelzweikampf zwischen zwei Championstour-Starterinnen. Es gewann Mareile Folkens (Waddens/1536 m) vor Feenja Bohlken (Halsbek/1454 m) und Vanessa Heinz (Moorriem/1372 m). Mit der Holzkugel war Leentje Eggers (Schweinebrück/1446 m) das Maß der Dinge, gefolgt von Johanna Pollmann (Torsholt/ 1400 m) und Nina Stoffers (Waddens/1251 m).

Imponierend war die Siegesweite von Marion Reuter (Halsbek/1787 m) mit der Gummikugel. Zweite wurde Katrin Simon (Schweewarden/1494 m) vor Vanessa Pieper (Spohle/1432 m).

Bei den Frauen II gab es ebenfalls einen Doppelerfolg für Butjadingen. Gold mit der Holz gewann Inka Haase (Stollhamm/1207 m). Knapp dahinter folgten Carmen Köster (Langendamm/Dangastermoor/1183 m) und Bettina Heidemann aus Delfshausen (1162 m). Einen sicheren Erfolg fuhr Karin Nitz (Reitland/ 1417 m) mit der Gummikugel ein. Silber ging an Sandra Schedemann (Westerscheps/ 1293 m), gefolgt von Bianca Pieper (Delfshausen/1265 m).

Bei den Frauen III nutzte Irmgard Hellmers (Esenshamm/1190 m) den Heimvorteil zum Goldrang aus. Silber ging an Marlies Niemeyer (Grünenkamp/1090 m), Bronze an Sigrid Blankenforth (Stolhamm/1078 m). Mit der Gummikugel setzte sich Birgit Nordbruch (Reitland/1182 m) vor Titelverteidigerin Anke Bruns (Torsholt/1057 m) und Brigitte Wefer-Schüler (Fedderwardersiel/1015 m) durch.

Erneut Gold holte sich Anita Büsing (Halsbek/990 m) mit der Holzkugel ab. Nur ein Meter lag zwischen den nächsten drei Teilnehmerinnen. Silber gewann Ursel Bergel (Kreuzmoor/836 m). Um Rang drei gab es ein Stechen mit zusätzlichen fünf Wurf, weil zwei Werferinnen auf 835 Meter gekommen waren. Am Ende gewann Mariechen Decker (Wiefels) gegen Erika Möhle (Büppel).

Mit der Gummikugel beeindruckte derweil Christa Siemen (Spohle/1106 m). Silber holte Inge Gerken (Kreuzmoor/971 m). Auch hier wurde – nach zweimal erzielten 936 Metern – ein Stechen um den Bronzeplatz notwendig. Dabei setzte sich Ingrid Sommer aus Kreuzmoor gegen Edith Freese aus Schweewarden durch.

Mehr Ergebnisse unter www.klv-oldenburg