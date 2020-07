Flame Award 2020 des MTV Jever geht an Harro Freese

Der MTV Jever verleiht den Flame Award als Auszeichnung für besonderes ehrenamtliches Engagement: In diesem Jahr geht er an Harro Freese (Bild links), Fachvorstand Kegeln. MTV-Vorstand Manuela Wilhelm würdigte Harro Freese in ihrer Laudatio: „Wir kennen Harro jetzt seit 46 Jahren als immer zuverlässigen Kassenwart und seit inzwischen über 13 Jahren als Fachwart der Sportkegelabteilung und Mitglied des erweiterten Vorstands des MTV Jever. Harro kämpft weiterhin für die nun kleine Abteilung im MTV und ist durch seine loyale Einstellung stets ein positives Aushängeschild für den MTV.“ Als aktiver Kegler hat Harro Freese zunächst bei den „Leidenschaftlichen“, einer Gruppierung im MTV, gekegelt, bevor die MTV-Clubs „Fortuna“ und „Holzfäller“ gegründet wurden, aus denen dann 1992 sechs spielende Herrenmannschaften hervorgingen. In seiner aktiven Kegelzeit absolvierte er neben Teilnahmen an Meisterschaften auch vier Einsätze in der 1. Herrenmannschaft des MTV Jever in der 2. Bundesliga. Die Sportkegelabteilung hat zu Ihren Glanzzeiten 1992 mit 147 Mitgliedern einen prozentualen Anteil von 6 Prozent der gesamten MTV-Mitglieder gestellt.

Für langjährige Mitgliedschaft im MTV Jever wurden Waltraud Rohlfs, Renate Kunst, Dieter Kunst, Ewald Rieken, Iris Rieken, Heidi Fahnster, Gudrun Meentzen-Gundelach und Britta Meentzen mit Urkunden und Nadeln ausgezeichnet.

Auf der Ehrungsliste stehen außerdem: 25 Jahre/Silberne Ehrennadel: Anita Bruhnken, Heidi Fahnster, Monika Hinrichs, Jens Oliver Homberg, Ernst Juilfs, Christoph Langen, Monika Mayer, Theodor Wagner, Edith Wagner; 40 Jahre/ Goldene Ehrennadel: Harro Bargen, Marika Freese, Britta Meentzen, Gudrun Meentzen-Gundlach, Christine Neudeck, Edith Piltz, Iris Rieken, Ewald Rieken, Margret Rudolph, Wolfgang Ullrich; 50 Jahre/Goldene Ehrennadel 50: Dr. Heinz Behrends, Dieter Kunst, Renate Kunst, Gabriele Harms; 60 Jahre/Goldene Ehrennadel 60: Waltraud Rohlfs, Enne Freese; 70 Jahre/Goldene Ehrennadel 70: Hans Carstens (verstorben), Dr. Fritz Kleinsteuber. BILDer: