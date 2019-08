Football direkt am Strand

Strand frei für den 5. BeachBowl in Hooksiel: Am Wochenende 6,/7./8. September treffen sich am Hooksieler Strand American Football Teams samt Cheerleadern, um ihr Turnier auf Sand auszuspielen. Veranstalter des BeachBowl ist der AFCV N (American Football und Cheerleading Verband Niedersachsen), Mitveranstalter und örtlicher Ausrichter die GVO Oldenburg Outlaws. Sie führen auch gemeinsam die Turnierleitung durch. Der Eintritt zum Turnier ist frei. Zuschauer bekommen am 7. und 8. September jeweils ab 10 Uhr Football auf zwei Spielfeldern zu sehen – und jemanden, der erklärt, was passiert, trifft man dort auch.

BILD: