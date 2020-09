Friesländer Sportgeflüster: Von Trainern und Lizenzen

Vor der Heimpremiere der Bezirksliga-Fußballer des TuS Obenstrohe gegen den FC Rastede (1:2) haben die Verantwortlichen der Abteilung den langjährigen Coach Rainer Kocks nachträglich verabschiedet. Kocks hatte seinen Rückzug bereits zu Beginn des Jahres verkündet. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Saisonabbruch war eine angemessene Verabschiedung aber lange nicht möglich gewesen. Kocks war ein Jahr als Co-Trainer an der Seite von Gerold Steindor sowie im Anschluss fünf Jahre lang als Cheftrainer der ersten Männermannschaft aktiv. Die Saison 2015/2016 war aus sportlicher Sicht die beste Spielzeit. Damals wurden die Obenstroher mit 64 Punkten und 90:48 Toren Vizemeister. Kocks erklärte, er werde die familiäre Umgebung und den tollen Zusammenhalt beim TuS und der Ersten Herren besonders vermissen. Er wünschte seinem Nachfolger Stephan Ehlers und der Mannschaft für die Zukunft viel Erfolg.

In der Sportschule Kaiserau hat Henning Röbke aus der Friesischen Wehde vor Kurzem erfolgreich die Trainer-Prüfung zur A-Lizenz bestanden. Der 30-Jährige, der seit dieser Saison für den Landesliga-Aufsteiger Frisia Wilhelmshaven in der Defensive die Schuhe schnürt, darf nun Mannschaften bis einschließlich Regionalliga (Männer) und Bundesliga (Frauen) coachen. Aktuell konzentriert sich der angehende Lehrer (Sport und Wirtschaft) aber abseits des Platzes auf sein Referendariat an der Oberschule Stadtmitte in Wilhelmshaven. Zudem zeichnet Röbke seit Jahren als DFB-Stützpunkttrainer in Jever für die Jahrgänge 2006 bis 2009 verantwortlich und war von 2012 bis 2018 gemeinsam mit Pit Hilbers Trainer der Landesliga-Frauen der mittlerweile aufgelösten SG Neuenburg/Dangastermoor.

Das Schiedsrichterfrühstück ist schon eine gute Tradition bei den Fußballern des FSV Jever. Auch vor dem Start der neuen Saison 2020/ 2021 hat Klaus Groh in seiner Eigenschaft als Schiedsrichterobmann des Vereins die FSV-Referees zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Und alle, die nicht verhindert waren, kamen auch. Angesichts der sommerlichen Temperaturen wurde die Tafel kurzerhand aus dem Vereinsheim auf die Terrasse dahinter verlegt – mit einem klasse Blick auf die gesamte Sportanlage.

Henning Busch über Entwicklungen abseits des Fußballplatzes