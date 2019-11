Friesland Der TuS Obenstrohe II bleibt auch im elften Spiel ohne Niederlage. Durch den 3:0-Erfolg gegen den noch sieglosen Tabellenletzten VfL Wilhelmshaven kletterte die Elf von Trainer Andreas Bunge auf den zweiten Tabellenplatz. Die Partie BV Bockhorn gegen Spitzenreiter TuS Büppel wurde abgesagt.

FSV Jever - SG Wangerland/Tettens 1:2 (0:1). Nach 25 Spielen in Serie ohne Niederlage kassierte der FSV im Heimspiel gegen Kreisliga-Absteiger SG Wangerland/Tettens ein 1:2. Die Gäste gingen durch Fremy Eilts in Führung, der einen Freistoßabpraller im Nachsetzen verwerten konnte (20.). Nach knapp einer Stunde erhöhte Jan Rieken für die Wangerländer auf 2:0. Mit dem Anschlusstreffer machte Johannes Mundt (72.) das Spiel noch einmal spannend. Letztlich blieb es beim knappen Sieg der Gäste. „Der Sieg in einem tollen Derby geht am Ende in Ordnung“, bilanzierte Wangerlands Torben Wehmeyer, dessen Team auf den dritten Tabellenplatz vorrückte.

Tore: 0:1 Eilts (20.), 0:2 Rieken (59.), 1:2 Mundt (82.).

STV Wilhelmshaven - SV Gödens 5:0 (1:0). Bei widrigen Platzbedingungen brachte Christian Erks die Jadestädter bereits in der 11. Minute in Führung. Anschließend konnte Gödens das Spiel offen gestalten. Erst im zweiten Abschnitt fiel die Vorentscheidung, als Pascal Denker eine Viertelstunde vor Schluss das 2:0 markierte. In der Schlussphase legte der STV noch drei Treffer nach.

Tore: 1:0 Erks (11.), 2:0 Denker (75.), 3:0 Dierks (80.), 4:0 Wedler (85.), 5:0 Erks (89.).

FC Nordsee Hooksiel - Eintracht SV Nordenham 1:3 (1:0). In einer vor der Pause ausgeglichenen Partie brachte Kevin Kötter mit der ersten Chance seine Nordsee-Kicker in Führung (23.). Kurz nach dem Wiederanpfiff markierte Ole Drieling für die Gäste per Foulelfmeter das 1:1 (48.). Zehn Minuten später brachte Mohamad Sulayman die Elf aus der Wesermarsch mit 2:1 in Führung. Mit dem zweiten Treffer erneut per Strafstoß zum 3:1-Endstand für Nordenham machte Drieling den unterm Strich verdienten Sieg der Eintracht perfekt.

Tore: 1:0 Kötter (23.), 1:1 Drieling (48./Foulelfmeter), 1:2 Sulayman (59.), 1:3 Drieling (64./Foulelfmeter).

TuS Obenstrohe II - VfL Wilhelmshaven 3:0 (2:0). Ein 3:0-Heimsieg gegen das bisher noch sieglose Tabellenschlusslicht VfL Wilhelmshaven reichte den Gastgebern, um auf den zweiten Tabellenplatz zu klettern. Wie schon in der Vorwoche gegen Varel schaffte es die Elf von Trainer Andreas Bunge aber nicht, das Torkonto noch deutlich zu verbessern. Florian Jochens brachte Obenstrohe nach 16 Minuten in Führung. Erneut Jochens erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 für die Platzherren. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Obenstroher die spielbestimmende Mannschaft. Malte Horn machte nach 71 Minuten mit dem 3:0 alles klar.

Tore: 1:0, 2:0 Jochens (16., 42.), 3:0 Horn (71.).

SV Phiesewarden - SG Dangastermoor/Obenstrohe III 3:0. Auch im sechsten Spiel in Folge konnten die ersatzgeschwächten Dangastermoorer keinen Dreier feiern. Die Gastgeber aus der Wesermarsch präsentierten sich auch dieser Partie wieder sehr torhungrig und schenkten den Gästen gleich drei Treffer ein. Derweil kamen die Vareler auf keine nennenswerte Torchance. Nach dieser Niederlage liegt die SG nur noch einen Platz vor den Abstiegsrängen. Der Vorsprung zum Drittletzten Gödens beträgt gerade mal vier Punkte.

Tore: 1:0 Heinemann (18.), 2:0 Schröder (44.), 3:0 Ehmann (67.).