Friesland In der 1. Fußball-Kreisklasse Nord bleibt der FC Zetel nach dem 0:0 im Spitzenspiel bei Frisia Wilhelmshaven II der ärgste Verfolger von Tabellenführer TSV Abbehausen II. Einen wichtigen 3:1-Sieg im Abstiegskampf landete indes der TuS Sillenstede beim 1. FC Nordenham II. Im Derby besiegte der BV Bockhorn den TuS Varel mit 2:0. Mit dem 5:1-Kantersieg gegen die SV Gödens etablierte sich die SG Dangastermoor/Obenstrohe III in der Spitzengruppe. Die Partie des Heidmühler FC II gegen Aufsteiger SV Phiesewarden wurde kurzfristig abgesetzt.

VfL Wilhelmshaven - TuS Büppel 3:3 (1:2). Den Büppelern reichte eine dreimalige Führung nicht zum Auswärtssieg in Wilhelmshaven. Philipp Forkel (25. Minute), David Ahlers (45.+2) und Jakub Sulak per Strafstoß (78.) hatten den TuS jeweils in Führung geschossen. Die Jadestädter wussten aber darauf immer eine Antwort.

Tore: 0:1 Forkel (25.), 1:1 Boyaci (37.), 1:2 Ahlers (45.+2), 2:2 Silka (70.), 2:3 Sulak (78./Strafstoß), 3:3 Grentzelos (80.).

SG Dangastermoor/Obenstrohe III - SV Gödens 5:1 (2:1). Bis zur Pause konnte Gödens die Partie beim Tabellenfünften noch offen gestalten. Niklas Hilbers (9.) und Kevin Kaput (26.) hatten bei einem Gegentreffer von Jannik Lenffer per Strafstoß die favorisierte SG mit 2:1 in Führung gebracht. Im zweiten Spielabschnitt münzten die Platzherren dann aber ihre Überlegenheit zum verdienten Sieg auch in Tore um.

Tore: 1:0 Hilbers (9.), 2:0 Kaput (26.), 2:1 Lenffer (45./ Strafstoß), 3:1 Kaput (82.), 4:1 Domowicz (89.), 5:1 Ohlander (90.).

Nordsee Hooksiel - TSV Abbehausen II 1:3 (0:2). Spitzenreiter Abbehausen II ließ auch bei den Nordsee-Kickern aus Hooksiel nichts anbrennen. Finn Marienfeld (23.) und Jannik Buller (31.) besorgten einen klare 2:0-Pausenführung. Als dann Mark Sichau vier Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:0 für die Gäste erhöhte, war der Drops gelutscht. Hooksiel gelang durch Nikolas Luhr nur noch der Anschlusstreffer zum 1:3 (70.).

Tore: 0:1 Marienfeld (23.), 0:2 Buller (31.), 0:3 Sichau (49.), 1:3 Luhr (70.).

Frisia Wilhelmshaven II - FC Zetel 0:0. In einer hart umkämpften, aber sehr fairen Partie holten die Zeteler im Spitzenspiel ein verdientes Unentschieden. Chancen hüben wie drüben waren Mangelware. Glück hatte die Elf von FC-Trainer Thomas Hasler in der Schlussphase, als ein Schuss der Gastgeber an die Latte knallte. „Mit dem Unentschieden können wir leben“, sagte Zetels Kapitän Wilko Eggers. Der FC ist damit seit vier Spielen ungeschlagen und hat seit fast 400 Minuten kein Gegentor kassiert.

1. FC Nordenham - TuS Sillenstede 1:3. Weiter auf dem Vormarsch aus dem Tabellenkeller ist der TuS Sillenstede unter der Regie von Trainer Dieter Engel. Beim Tabellennachbarn aus der Wesermarsch feierten die Sillensteder ihren zweiten Saisonsieg. Vor der Pause hatte Henrik Diers die Gäste in Front gebracht. Nach Wiederbeginn glichen die Platzherren verdient aus (63.), doch brachte zehn Minuten später Tim Kätzler die Sillensteder auf die Siegerstraße, ehe Benjamin Schilling (85.) den Schlusspunkt setzte.

Tore 0:1 Diers (24.), 1:1 Yassin (63.), 1:2 Kätzler (73.), 1:3 Schilling (85.).

BV Bockhorn - TuS Varel 2:0 (1:0). Mit diesem Dreier halten die Bockhorner Kontakt zur Spitzengruppe der Liga. Christian Künken brachte die Platzherren um Trainer Simon Theilmann nach neun Minuten in Führung. „Ein Torwartfehler“, ärgerte sich Varels Trainer Gerd Kozlowski. In der Folgezeit versäumten es die Gastgeber, den Sack frühzeitig zuzumachen. Klarste Chancen wurden teilweise fahrlässig vergeben. Im zweiten Spielabschnitt versuchte Varel, mehr Druck zu machen. Als BVB-Routinier Wilke Runkel nach einem Konter das 2:0 markierte, war das Spiel gelaufen (62.).

Tore: 1:0 Künken (9.), 2:0 Runkel (62.).