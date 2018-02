Friesland Nur eines von drei friesländischen Basketball-Männerteams genießt am Wochenende Heimvorteil.

Bezirksoberliga: Hagener SV - SG Cleverns-Sandel (Sonnabend, 19.30 Uhr). Nach einwöchiger Abstinenz greifen die Korbjäger um SG-Kapitän Andre Sjuts wieder ins Liga-Geschehen ein. Obwohl die Clevernser fünf Spieltage vor dem Saisonende auf dem besten Weg zum Klassenerhalt sind, haben sie sich noch andere Ziele gesteckt. „Auch wenn der Nichtabstieg in der Theorie gesichert ist, wollen wir doch die etwas verkorkste Hinrunde wieder ausgleichen und noch möglichst viele gute Partien mit Siegen krönen, um am Ende zumindest eine ausgeglichene Bilanz zu haben“, erklärt Forward Stefan Exner.

Bei den „Huskies“ vom Hagener SV stehen die Grün-Weißen an diesem Samstagabend indes vor einer sehr hohen Hürde, um das Punktekonto aufzubessern. Der gastgebende Tabellenzweite hat in der laufenden Saison erst zwei Niederlagen einstecken müssen. Zudem zeigte der Oberliga-Absteiger den Clevernsern im Hinspiel beim 78:71 die Grenzen auf. Besonders die beiden Guards Henning Nobbe (22 Punkte) und Mathias Baller (16) dominierten in der Offensive.

Fehlen werden den Gästen beim Wiedersehen die defensiv starken Jonas Katzenberger und Vjascheslav Bil. Letzterer hatte sich im letzten Spiel mehrere Brüche eines Fingers zugezogen und fällt lange aus. Zudem steht hinter dem Einsatz des erkrankten Jörg Hinrichs ein Fragezeichen. „Vermutlich werden wir etwas dünn besetzt sein, aber auf den Guard-Positionen haben wir mit Felix Dott und Torge Wirges zwei junge Spieler, die hungrig auf mehr Einsatzzeit sind“, bleibt Sjuts gelassen.

Bezirksliga: BSV Bingum - Vareler TB (Sonnabend, 18 Uhr). Mit dem dritten Sieg in Folge wollen die drittplatzierten VTB Baskets (14 Punkte) in der Tabelle weiter Anschluss an Spitzenreiter Oldenburger TB IV (16) halten. Zugleich wollen sich die Vareler für die bittere 117:121-Hinspielniederlage nach Verlängerung beim Offensivspektakel im Hinspiel gegen Bingum revanchieren, als selbst 51 Punkte von Aufbauspieler Alexander Bach nicht zum erhofften Heimsieg reichten.

Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Erfolgserlebnissen in das Wiedersehen auf dem Spielfeld. Der VTB behielt am vergangenen Spieltag mit 110:104 nach Verlängerung gegen Petersfehn II die Oberhand, während die punktgleichen Bingumer beim Spitzenreiter OTB IV mit 66:77 den Kürzeren zogen.

Bezirksklasse: BV Bockhorn - Bürgerfelder TB III (Sonnabend, 15 Uhr, Sporthalle Oberschule Hilgenholter Straße). Nach dem Sieg im Aufsteigerduell in Edewecht am vergangenen Sonntag wollen die BVB Tigers um Trainer Miroslav Bujisic zu Hause nachlegen und gegen den Vorletzten BTB III den nächsten Heimsieg einfahren. Mit einem Erfolg gegen die Gäste aus Oldenburg würden die Bockhorner zudem den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Im Hinspiel landete der BVB einen klaren 80:44-Auswärtssieg.

„Die Devise für das kommende Spiel lautet wie gegen Edewecht: starke Defensive und schnelles Umschaltspiel“, erläutert BVB-Topscorer Tobias Jürgens: „Nach einigen ärgerlichen und knappen Niederlagen möchten wir nun bis zum Saisonende ungeschlagen bleiben.“

Dabei spielt den Bockhornern die Rückkehr der wiedergenesenen Juri Makeev und Samir Basic in die Karten, die besonders für die Leistungsträger Tobias Jürgens und Jannik Peters eine deutliche Entlastung darstellen. Fehlen wird diesmal berufsbedingt allerdings Quoc Cuong Lai.