Boßeln

Landespokal

Männer, 2. Runde Büppel (2. Kreisliga Süd/Ost) - Bockhorn (KL Nord/West) 4:0, Brunne (1. KL Ammerland/Waterkant) - Schweewarden (Landesliga) 0:7, Sandelermöns (KL N/W) - Grabstede (LL) 0:1 kampflos,

Moorriem (Bezirksklasse) - Zetel/Osterende (Bezirksliga) 3:1, Langendamm/Dangastermoor (1. KL S/O) - Kreuzmoor (LL) 0:10, Büppel II (1. KL. AMM) - Streek/Hohenberge (1. KL AMM) 0:6, Rosenberg 1. KL S/O - Reitland (LL) 0:10, Abbehausen (1. KL S/O) - Neustadtgödens (VL) 6:0, Bredehorn II (KL N/W) - Moorburg/Hollriede (1. KL S/O) 2:0, Altjührden/Obenstrohe (BL) - Mentzhausen (LL) 0:2, Petersfeld (2. KL S/O) - Grünenkamp (BK) 0:12, Grabstede II (BL) - Spohle (LL) 0:15, Reitland II (1. KL S/O) - Bredehorn (LL) 0:5, Neustadtgödens II (3. Kreisklasse N/W) - Halsbek (LL) 0:20, Seefeld (KK BUT) - Delfshausen (1. KL S/O) 4:1, Schweewarden II (1. KK AMM) - Torsholt (VL) 0:11.

Achtelfinale Büppel (2. KL Süd/Ost) - Schweewarden (LL), Moorriem (BK) - Grabstede (LL), Streek/Hohenberge (1. KL AMM) - Kreuzmoor (LL), Abbehausen (1. KL S/0) - Reitland (LL), Bredehorn II (KL Nord/West) - Mentzhausen (LL), Grünenkamp (BK) - Spohle (LL), Bredehorn (LL) - Halsbek (LL), Seefeld (KK BUT) - Torsholt (VL).

Frauen, 1. Runde Büppel (1. KK AMM) - Salzendeich (4. KL) 0:4, Reitland II (2. KL) - Schweinebrück (LL) 0:7, Moorriem (1. KL) - Spohle (LL) 1:0, Ruttel (2. KL) - Sandelermöns (BL) 1:0, Bredehorn (BL) - Schweewarden (LL) 1:0, Burhave (KK BUT) - Fedderwarden (1. KK N/W) 15:0,

Rosenberg (2. KL) - Mentzhausen (BL) 0:5, Spohle II (2. KL) - Waddens (1. KL) 0:1, Schweewarden II (KK BUT) - Torsholt (BL) 0:1, Grünenkamp (BL) - Reitland (LL) 0:1.

Achtelfinale Salzendeich (4. KL) - Schweinebrück (LL), Ruttel (2. KL) - Moorriem (1. KL), Seefeld (KK BUT) - Holtange (1. KL), Bockhorn (1. KL) - Bredehorn (BL), Burhave (KK BUT) - Mentzhausen (BL), Torsholt II (1. KL) - Waddens (1. KL), Hollwege (4. KL) - Torsholt (BL), Esenshamm (BL) - Reitland (LL).