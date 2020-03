Boßeln: Grabsteder Männer bejubeln Titelgewinn

Friesland Die ersten Entscheidungen in den Boßelligen der Männer des Klootschießer-Landesverbands Oldenburg (KLVO) sind am Wochenende gefallen. Als neue Meister stehen neben Grabstede (Landesliga) außerdem fest Torsholt (Verbandsliga), Roggenmoor/Klauhörn (Bezirksliga) und Vielstedt/Hude (Bezirksklasse).

• Landesliga

Schweewarden - Spohle 16:0. Die heimstarken Schweewarder führten an der Wende schon mit 6:0. Letztlich siegten alle Gruppen – die erste (57 Würfe/5,002) und zweite Holzgruppe (52/5,061) sowie die erste (52/4,011) und zweite Gummigruppe (51/2,005). Spohle ist Dritter und nimmt an der FKV-Finalrunde teil.

Kreuzmoor - Grabstede 0:14. In allen vier Gruppen zeigte der neue Meister aus Grabstede Konstanz. Er siegte mit der ersten Holz (53/2,045), zweiten Holz (55/5,010), ersten Gummi (52/1,145) und zweiten Gummi (51/4,116).

Kreuzmoors Kapitän Matthias Gerken bilanzierte: „Wir wussten, dass wir einen sehr guten Wettkampf machen mussten, um etwas holen. Das ist uns leider nicht gelungen.“ Sein Gegenüber Christian Alberts freute sich: „Das war ein super Wettkampf von der Mannschaft. Wir wollten unbedingt gewinnen und haben das mir einer sehr konstanten Leistung geschafft.“

Halsbek - Reitland 5:1. In diesem Duell auf Augenhöhe stand es an der Wende noch remis: Die Hausherren setzten sich am Ende mit der ersten Holz (51/1,128) und ersten Gummi (46/3,131) durch und machten gegen den Vorletzten die Vizemeisterschaft perfekt. Die Gäste landeten Achtungserfolge mit der zweiten Holz (50/40 m) und der zweiten Gummi (52/139 m).

Bredehorn - Mentzhausen 15:0. Glatter Sieg für Bredehorn im Kellerduell: Alle Gruppen der Gastgeber waren erfolgreich: die erste Holz (52/ 8,020), zweite Holz (53/3,101), erste Gummi (50/1,102) und zweite Gummi (57/2,007). Der Bredehorner Kapitän Simon Quathamer freute sich: „Wir konnten uns endlich steigern. Das hat sich zum Schluss auch ausgezahlt.“

• Verbandsliga

Ruttel - Portsloge 4:3. Gegen das Schlusslicht musste sich der Tabellendritte mächtig strecken. Ruttel gewann mit der ersten Holz (2,002), ersten Gummi (1,046) und zweiten Gummi (1,080). Die Gäste lagen aber nur mit der zweiten Holz (3,049) vorn. Den Ammerländern fehlten am Ende 80 Meter zum Remis.

Ruttels Markus Heyne erklärte: „Wir mussten vier Ausfälle kompensieren und ein wenig taktieren. In der ersten Gummi haben wir uns selbst ein Bein gestellt und fast in jedem Durchgang einen Wurf zum Vergessen gehabt. Es war diesmal ein Arbeitssieg.“

Stapel - Neustadtgödens 5:5. Der Vorletzte Stapel holte einen wichtigen Punkt dank der ersten Gummi (5,076). Die Gäste punkteten mit der ersten Holz (1,048), zweiten Holz (1,092) und zweiten Gummi (2,025). Ron Arians von Neustadtgödens: „Heiko Hackert hat uns mit einer Rakete beim letzten Wurf den Punkt gerettet. Unser Ziel ist es, erstmals die bestplatzierte Mannschaft aus dem Jeverland und Wilhelmshaven zu werden.“

Cleverns - Wiefels 6:0. Im Derby sicherte sich Cleverns den Klassenerhalt. Den Heimvorteil nutzte die erste Holz (4,113), zweite Holz (2,002) und erste Gummi (11 m). Nur die zweite Gummi gab 84 Meter ab. Der Clevernser Spielführer Heiko Janssen sagte: „Im Jeverland-Duell ging es für uns um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Lediglich unsere zweite Gummi zeigte mit 49 Wurf eine ansprechende Leistung.“

• Bezirksliga

Waddewarden - Grabstede II 19:0. Nach dieser Klatsche ist der Klassenerhalt für Grabstede II nur noch Theorie. Zwar gewannen die Gäste mit der ersten Holz (60 m). Danach langten aber die Gastgeber mit der zweiten Holz (6,050), ersten (5,070) und zweiten Gummi (7,088) zu.

Roggenmoor/Klauhörn - Schweinebrück 3:1. Die Ammerländer machten ihr Meisterstück. Die Gäste legten zwar mit der ersten Holz (1,084) vor. Danach sammelte der neue Meister die Erfolge mit der zweiten Holz (1,057), ersten Gummi (2,012) und zweiten Gummi (35 m) ein.

Altjührden/Obenstrohe - Zetel/Osterende 4:4. Die Tabellennachbarn schenkten sich nichts. Die Gäste siegten in der ersten (1,143) und zweiten Holz (2,070). Die Hausherren glichen mit der ersten (1,063) und zweiten Gummi (3,051) allerdings aus.

• Bezirksklasse

Bentstreek - Waddens 8:2. Trotz der Niederlage können sich die Butjenter über den Klassenerhalt freuen. Bentstreek siegte mit der ersten Holz (6,015), ersten Gummi (95 m) und zweiten Gummi (1,077). Die zweite Holz der Gäste holte zwei Schoet und 69 Meter heraus.

Moorriem - Grünenkamp 6:1. Im Verfolgerduell um die Vizemeisterschaft fuhren Moorriems erste (1,102) und zweite Holz (4,099) Erfolge ein. Die Friesen siegten mit der ersten (76 m) und zweiten Gummi (137 m).

Haarenstroth - Moorwarfen 14:4. Der Sieg brachte dem Absteiger nichts mehr. Erfolgreich waren die erste Holz (2,129), erste (6,020) und zweite Gummi (5,021). Moorwarfen setzte sich nur mit der zweiten Holz (4,147) durch.