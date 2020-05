Corona-Krise: Vareler fiebern Lockerungen entgegen

Absagenflut

Die Schülerserie Nord umfasst sechs Wettkämpfe, von denen in diesem Jahr aufgrund der großen Corona-Krise aber bereits fünf definitiv abgesagt worden sind: der Duathlon in Weyhe (19. April), der Swim & Run in Stade (23. Mai), der Frieslandtriathlon in Bockhorn (21. Juni), der Nordsee-Man-Duathlon in Wilhelmshaven (8./9. August) sowie der Bärentriathlon in Bad Zwischenahn (22./23. August). Vage Hoffnungen rechnen sich indes noch die Organisatoren des Triathlons in Buchholz (19. September) auf eine Austragung ihres Wettkampfes aus.

Gewertet wird bei der Schülerserie Nord in jeweils sechs verschiedenen Altersklassen (weiblich und männlich): Schüler D, Schüler C, Schüler B, Schüler A, Jugend B, Jugend A. Nach Möglichkeit starten alle Altersklassen getrennt. Für die Gesamtwertung werden nur die besten vier Ergebnisse der Athleten gewertet. Wenn ein Wettbewerb während der Serie abgesagt wird, bleibt die Wertung bei vier Wettbewerben. Bei weiteren Absagen werden sich die o.g. Vereine kurzfristig über eine weitere Änderung verständigen.

Es gibt eine Mannschaftswertung, bei der alle Punkte jedes Vereinsmitgliedes gezählt werden. Am Ende werden drei Wanderpokale an die jeweiligen „Top 3 Vereine“ ausgegeben. Im September des Vorjahres war das Team des Vareler TB nach 2018 zum zweiten Mal vor den Oldenburger Bären als Gesamtsieger der Vereinswertung geehrt worden. „Die Titelverteidigung ist sensationell“, freute sich damals Lothar Pupkes vom VTB. Auch in der Einzelwertung landeten einige VTBer auf einem Podestplatz.

Die Abteilung der Triathleten beim Vareler TB existiert bereits seit 1987. Unter den Mitgliedern finden sich neben den regelmäßigen Wettkampf-Teilnehmern auch Einsteiger und Freizeitsportler.