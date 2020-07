Ferienprogramm: Ins Schloss und in die Wälder

Friesland Die Volkshochschule Friesland-Wittmund hat noch freie Plätze in folgenden Kursen des kostenlosen Ferienprogramms in Friesland: Für jeweils eine Woche hat man noch die Möglichkeit, sich für Corona-Management oder Online vs. Präsenz anzumelden. • Freie Plätze im Wangerland gibt es noch bei den Biologie-Touren ab 10. August; jeweils fünf Termine von 10 bis 15 Uhr gibt es.

Im Landkreis Wittmund sind noch Plätze zu haben für: • „Unter Schafen“, am Freitag, 7. August. Auf der Streuobstwiese unterwegs, von 14 bis 18.30 Uhr. • Klimakönner-Kids: Dem Klima auf der Spur, am Montag, 10. August, zwei Termine, von 8.30 bis 13 Uhr. • Wildnistag in unseren heimischen Wäldern, am Samstag, 15. August, von 10 bis 16 Uhr. • Wildnis erleben: Spurensuche und Orientierung im Gelände am Samstag, 22. August, von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an info-vhs@frieslandwittmund.de