Friesland Den Tagessieg bei den Frauen hat sich Astrid Hinrichs aus Schweinebrück beim zweiten Durchgang der Championstour geholt. Bei bestem Spätsommerwetter hatten die Boßler in Pfalzdorf und die Boßlerinnen in Halsbek etliche starke Leistungen vollbracht. Deike Kuhlmann (Rosenberg) wurde Dritte in der weiblichen Jugend.

Vier Männer knackten die 2000-Meter-Marke. Die Ideallinie fand der Sieger Andreas Fitze aus Wiesede mit 2070 Metern. Beim Auftaktwerfen hatte der Tagessieger mit Platz 32 noch weit hinten gelegen. Von Rang zwei bis vier betrug der Unterschied diesmal nur 14 Meter. Nach Platz drei in Durchgang eins sprang Fabian Schiffmann (Südarle/2021 m) erneut aufs Siegerpodest. Platz zwei brachte dem Jugend-Europameister zwölf Punkte ein.

Manuel Runge (Kreuzmoor) lag zum Auftakt außerhalb der Punkteränge. Diesmal holte er sich mit 2018 Metern als Dritter zehn Zähler ab. Vierter wurde Kevin Dupiczak (Bredehorn/2007 m) vor seinem Vereinskollegen Simon Quathamer (1982 m).

Ole Renken (Grabstede/ 1799 m) fehlten auf Rang 15 nur 56 Meter für Zählbares. Gleich dahinter folgte Vereinskamerad Bernd-Georg Bohlken (1776 m). Weiter hinten reihte sich Sven Frerichs aus Ruttel (1610 m/26.) ein.

Die Gesamtwertung führt Fabian Schiffmann mit 22 Punkten an. Der Südarler war beim Seiteneinsteigerwerfen mit dem letzten zu vergebenen Rang auf den Tourzug gesprungen. Rang zwei nimmt der vierfache Toursieger Ralf Look mit 19 Zählern ein. Der Großheider holte am Wochenende vier Punkte. Auf Rang drei folgt der Tagessieger Andreas Fitze (15).

Zwölf Startplätze für die EM 2020 werden vergeben. Auf diesen Rängen befinden sich Stefan Runge (12/5.), Manuel Runge (10/7.), Kevin Dupiczak (9/9.), Simon Quathamer (8/10.) und Hauke Freese aus Reitland (8/11.) wieder. Titelverteidiger Ralf Klingenberg nimmt mit sechs Punkten Platz 13 ein. Bernd-Georg Bohlken kommt auf drei Zähler, Ole Renken auf zwei.

Ganz eng war die Entscheidung bei den Frauen im Kampf um die Podestplätze. Von Rang ein bis drei betrug der Unterschied nur fünf Meter. Glückliche Siegerin wurde Astrid Hinrichs aus Schweinebrück. „Ich bin gut durch die Kurven gekommen. Am Wettkampf gibt es nicht viel auszusetzen. Ich bin total zufrieden“, bilanzierte sie.

Ihre ersten Zähler holte die Zweite Anneke Peters aus Dietrichsfeld (1465 m). Dritte wurde Martina Goldenstein aus Moordorf (1460 m) – gefolgt von der sechsfachen Toursiegerin Anke Klöpper aus Südarle (1432 m). Dahinter reihten sich Jana Schonvogel (Schweinebrück/1357 m) und Lea-Sophie Oetjen (Zetel-Osterende/1351 m) ein. Neunte wurde Feenja Bohlken (Halsbek/1299 m). Nicht gut lief es für Christine Janßen aus Schweinebrück (1072 m/ 27.) und Jasmin Kuhlmann aus Rosenberg (1012 m/30.).

Die Gesamtwertung führt Titelverteidigerin Anke Klöpper mit 24 Punkten an – gefolgt von Martina Goldenstein (22), Astrid Hinrichs (18) und Feenja Bohlken (13). Sieben Frauen fahren zur EM. Auf den weiteren Rängen folgen Jana Schonvogel (8/9.), Lea-Sophie Oetjen (7/11.) und Christine Janßen (5/12.).

In der männlichen Jugend glänzte Hendrik Schoolmann aus Willmsfeld mit 1906 Metern. Zweiter wurde Mattis Lübben (Esens/Moorweg/ 1881 m) – gefolgt von Thore Bruns (Waddens/1855 m).

Gut ein brachte sich erneut Jonte Tapken: Mit 1650 Metern holte der Moorriemer acht Zähler. Wilko Kuhlmann (Grünenkamp/1390 m/14.) fehlten 50 Meter zu den Punkterängen. Keno Alers (Rosenberg/1278 m/18.) und Patrick Renken (Ruttel/1248 m/19.) fanden nicht in die Spur. In der Gesamtwertung gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schoolmann (22), Florian Gerdes (21) und Jan-Ole Emken (20).

Bei der weiblichen Jugend siegte Antje Ubben aus Stedesdorf (1382 m) mit deutlichem Vorsprung. Zweite wurde die Lokalmatadorin, die trainingsfleißige Imke Hiljegerdes (Halsbek/1299 m). Den Bronzerang nahm Deike Kuhlmann ein. „Leider habe ich den letzten Wurf versemmelt und damit etwas verschenkt“, sagte die Grünenkamperin. Gerade noch in die Punkteränge sprangen Dania Göckemeyer aus Stollhamm (1167 m/2) und Tomma Heine aus Ruttel (1131 m/1). Leonie Gerdes (Rosenberg/1128 m) fehlten auf Rang 14 nur drei Meter zum Punkteplatz. Fast im Gleichschritt agierten die Geschwister Anna (975 m/20.) und Daria Goesmann (Zetel-Osterende/970 m/21.).

In der Gesamtwertung sieht es für die 14-jährige Imke Hiljegerdes mit 27 Punkten gut aus. Zweite ist Antje Ubben (23). Vier Mädchen erhalten die Fahrkarte zur EM. Deike Kuhlmann kommt als Siebte auf zehn Zähler.