Friesland Beste Stimmung herrschte am Sonntag trotz Dauerregen bei den Boßlern aus Grabstede. In der Landesliga-Spitzenpartie deklassierten sie die Halsbeker überraschend deutlich mit 14:0.

• Landesliga

Grabstede - Halsbek 14:0. Voll des Lobes war Grabstedes Mannschaftsführer Christian Alberts nach dem Kantersieg gegen den amtierenden Landesmeister: „Die Mannschaft war bis in die Haarspitzen motiviert und hat von Anfang an Gas gegeben. Somit lagen wir bei der Wende schon mit über zehn Schoet in Führung. Eine klasse Teamleistung.“

Daran hatten bei den Gastgebern die beiden Holzgruppen den größten Anteil. Die erste Holz gewann bei 54 Wurf mit 6,043 und die zweite Holz bei 55 Wurf mit 4,047. Auch die beiden Gummi-Paradegruppen der Halsbeker unterlagen. Die Gastgeber siegten mit der ersten (55/1,074) und zweiten Gummi (52/2,081). Damit sind die Grabsteder bei fünf Minuspunkten Vorsprung auf dem besten Weg zum nächsten Titel nach der Saison 2017/18.

Die Konstanz der Friesen zeigt die Statistik aller 32 Gruppen aus den acht Landesliga-Mannschaften. Grabstede nimmt mit seinen vier Gruppen die vorderen Plätze ein.

Spohle - Bredehorn 8:2. Ein richtungweisender Erfolg für die Gastgeber. Der Erfolg zeichnete sich bei der Wende schon ab. Den Hauptanteil am Heimsieg hatte die erste Holz (52/6,089). Erfolgreich war zudem die erste Gummi (54/ 1,079). Die Gäste hatten kleine Erfolgserlebnisse mit der zweiten Holz (53/116 m) und zweiten Gummi (52/1,055).

Spohles Sprecher Keven Hoots betonte: „Das Ziel war ganz klar, einen Sieg einzufahren und die Teilnahme an der Finalrunde zu sichern.“ Und das Vorhaben gelang: Die Ammerländer sind rechnerisch nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen.

• Verbandsliga

Wiefels - Stapel 3:1. Im Kellerduell ging es knapp zu. Die Gastgeber hatten das Plus in der ersten Holz (19 m), zweiten Holz (2,073) und ersten Gummi (111 m). Der Vorletzte aus Stapel holte mit der zweiten Gummi (1,067) noch etwas auf. Aufsteiger Wiefels hat den Klassenerhalt geschafft.

Torsholt - Ruttel 12:0. Das Spitzenduell verlief einseitig. In allen Gruppen – der ersten (3,090) und zweiten Holz (1,036) sowie ersten (2,145) und zweiten Gummi (4,071) – lag der Tabellenführer aus Torsholt vorn. Mannschaftsführer Marcus Heyne vom Tabellendritten Ruttel gab zu: „Wir hatten uns einiges vorgenommen und wollten für etwas Spannung im Meisterschaftskampf sorgen. Unsere Leistung hat aber nicht gereicht. Torsholt hat das Zeug für den Sprung in die Landesliga.“

Neustadtgödens - Cleverns 3:2. Das Friesland-Duell verlief spannend. Die Gäste gewannen in der ersten Holz (75 m), zweiten Holz (1,068) und ersten Gummi (30 m). Das reichte aber nicht. Neustadtgödens machte mit der zweiten Gummi (3,025) alles klar. Den Clevernsern, die noch nicht gerettet sind, fehlten gerade einmal drei Meter zum Remis.

„Wir haben trotz einer katastrophalen Leistung gewonnen“, gab Ron Arians von Neustadtgödens zu: „Einzig die zweite Gummi war einigermaßen in Normalform.“ Sein Gegenüber Heiko Janssen aus Cleverns sagte: „Es sollten endlich wieder mal Punkte her. Schon bei der ersten Wende zeichnete sich ein knapper Ausgang ab. Mit überschaubaren Runden mussten wir dann die Niederlage anerkennen.“

Schweinebrück - Hollwege 13:0. Der Tabellendritte setzte sich klar durch. Es gewann die erste (4,058) und zweite Holz (2,020) sowie die erste (2,074) und zweite Gummi (4,027).

Grabstede II - Altjührden/Obenstrohe 9:11. Der gastgebende Außenseiter schrammte nur knapp an den Punkten vorbei. Dabei glänzte die zweite Holz (9,011), während die Gäste beim Schlusslicht aber mit der ersten Holz (1,010) sowie ersten (6,033) und zweiten Gummi (4,031) alles klarmachten.

Zetel/Osterende - Waddewarden 0:6. Im „Mittelfeld-Duell“ zogen die Gastgeber den Kürzeren. Waddewarden machte mit der ersten Holz (140 m), zweiten Holz (5,051) und zweiten Gummi (68 m) alles klar. Zetel/Osterende lag nur mit der ersten Gummi knapp vorn (101 m).

• Bezirksklasse

Grünenkamp - Halsbek II 9:0. Den Erfolg der Hausherren holte die erste Holz (111 m), erste Gummi (7,045) und zweite Gummi (1,046) heraus. Die Gäste siegten nur mit der zweiten Holz (127 m). Damit kletterte der Aufsteiger aus Grünenkamp sogar auf den zweiten Tabellenplatz.

Moorwarfen - Bentstreek 0:3. Für die Gastgeber gab es nur in der zweiten Holzgruppe (54 m) ein kleines Erfolgserlebnis. Bentstreek siegte indes mit der ersten Holz (1,071), ersten Gummi (1,002) und zweiten Gummi (129 m).