Friesland Schwarzer Spieltag für die Spitzenreiter in den Boßelligen: Alle drei Tabellenführer – Halsbek (Landesliga), Westerscheps (Verbandsliga) und Zetel-Osterende (Bezirksliga) – bezogen Niederlagen. In der Bezirksklasse räumte Waddewarden den Spitzenplatz durch ein Remis.

• Männer, Landesliga

Halsbek - Grabstede 3:14. In der Spitzenpartie sorgten die Grabsteder mit diesem Kantersieg für einen Paukenschlag und machten den Titelkampf wieder spannend. Nur die zweite Gummi der Gastgeber war stark. Sie siegte mit 46 Würfen (3,027). Die anderen Duelle gewannen die Grabsteder (1. Holz: 6,024; 2. Holz: 2,147; 1. Gummi: 5,039). „Gegen die starken Gäste hatten wir diesmal leider keine Chance“, sagte der Halsbeker Arne Hiljegerdes mit realistischer Einschätzung. Der Grabsteder Holger Alberts freute sich indes: „Es passte einfach alles: Tolle Stimmung. Klasse Leistung.“

Bredehorn - Schweewarden 9:0. Mit einem sehr guten Anwurf von 300 Metern brachte Bjarne Frerichs die Gäste in Führung. Die zweite Holz führte an der Wende noch mit drei Schoet. Ansonsten lagen die Teams gleichauf. Auf der Rücktour gaben die Gastgeber aber Gas. Die erste Holz der Schweewarder gewann zwar mit 58 Würfen 135 Meter. Aber die Friesländer machten in den anderen Gruppen alles klar: Die zweite Holz gewann mit 53 Würfen einen Schoet und 103 Meter, die erste Gummi mit 52 Würfen drei Schoet und 40 Meter und die zweite Gummi mit 51 Würfe gar vier Schoet und 32 Meter. Bredehorns Mannschaftsführer Rene Thye sprach von einem guten Wettkampf. Nur die erste Holz habe wieder mal einen schlechten Tag erwischt. „Wir freuen uns auf die Punkte mit Blick auf Kreuzmoor. Das wird noch richtig spannend.“

Cleverns - Spohle 6:2. Den entscheidenden Vorteil holten die Clevernser Gummigruppen mit jeweils 48 Würfen heraus (1. Gummi: 1,052; 2. Gummi 3,081). Die zweite Holz holte einen Schoet und 138 Meter heraus. Die Gäste gewannen in der ersten Holz zwei Schoet und 48 Meter. „Mit dem Sieg wird die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebendig gehalten. Für uns ist weiter jeder Wettkampf ein Endspiel“, sagte der Clevernser Kapitän Heiko Janssen.

Reitland - Kreuzmoor 7:2. An der Wende führte die zweite Holz der Reitlander schon mit drei Schoet. Dabei blieb es (3,018/48 Würfe). Die erste Holz gewann knapp (1,070/45 Würfe). Die zweiten Gummigruppen lagen zunächst gleichauf. Doch die Reitlander holten mit 49 Würfen noch drei Schoet und 26 Meter heraus. Reitlands Sprecher Rainer Müller freute sich: „Das war ein schöner Sieg im Lokalderby.“

• Verbandsliga

Schweinebrück - Mentzhausen 9:6. Im Kellerduell sicherten sich die Gastgeber den Erfolg mit der ersten Holz (6,079) und der zweiten Gummi (2,120). Die zweite Holz der Gäste holte 59 Meter heraus, die erste Gummi gewann fünf Schoet und 140 Meter. Beide Mannschaften liegen mit 5:15 Punkten am Tabellenende. Mentzhausen hat das bessere Schoetverhältnis.

Neustadtgödens - Ruttel 5:3. Im Friesland-Duell ging es spannend zu. Den Sieg holten für die Gödenser die zweite Holz (4,028) und erste Gummi (1,120) heraus. Die Gäste waren mit der ersten Holz (2,104) und zweiten Gummi (61 m) erfolgreich. Neustadtgödens (11:9) ist nun Dritter, gefolgt von den Ruttelern (10:10).

• Bezirksliga

Roggenmoor/Klauhörn - Zetel/Osterende 19:0. Eine überraschend hohe Klatsche gab es für den Tabellenführer (14:6) im Spitzenspiel. Der gastgebende Tabellenzweite gewann in allen Gruppen – mit der ersten (7,025) und zweiten Holz (3,130) sowie der ersten (3,014) und zweiten Gummi (5,020). Somit kann Roggenmoor/Klauhörn (13:7) bei der Meisterschaftsvergabe ein Wörtchen mitsprechen.

Portsloge - Altjührden/Obenstrohe 9:0. Die Gäste waren in der zweiten Holz mit sechs Metern knapp im Vorteil. Doch der gastgebende Dritte (13:7) machte mit der ersten Holz (1,089), ersten Gummi (7,070) und zweiten Gummi (115 m) alles klar. Der Verbandsliga-Absteiger Altjührden/Obenstrohe rutscht mit nun 9:11 Punkten weiter nach unten.

Halsbek II - Wiefels 7:4. Die Halsbeker Reserve setzte sich verdient durch – dank der ersten Holz (4,035) und ersten Gummi (3,005). Wiefels (9:11) verkürzte noch mit der zweiten Holz (3,045) und zweiten Gummi (1,021). Auch Halsbek (12:8) ist noch oben in der Tabelle dran.

• Bezirksklasse

Waddewarden - Rosenberg 5:5. Die Gastgeber waren mit der zweiten Holz (1,101) und zweiten Gummi (3,058) erfolgreich. Das Remis holten die Gäste mit der ersten Holz (1,005) und ersten Gummi (4,021) heraus. Die Rosenberger (11:9) lagen insgesamt knapp mit 17 Metern vorn. Durch das Remis rutschte Waddewarden (14:6) auf den zweiten Platz ab.

Astede - Grabstede II 2:13. Das Friesland-Duell verlief einseitig. Der gastgebende Tabellenletzte gewann nur mit der zweiten Holz (2,056). Die Grabsteder Zweite langte mit der ersten Holz (7,060), ersten Gummi (18 m) und zweiten Gummi (5,100) zu. Gleichzeitig konnte man sich über den Sprung an die Tabellenspitze (15:5) freuen.

Haarenstroth - Garms 7:2. In diesem Kellerduell legten die Gastgeber mit der ersten Holz (2,084), ersten Gummi (1,944) und zweiten Gummi (4,020) vor. Die Gäste waren mit der zweiten Holz (2,043) erfolgreich – zu wenig. Somit wurden die Tabellenplätze getauscht. Haarenstroth (9:11) rangiert jetzt auf dem Nichtabstiegsplatz sechs. Garms (7:13) nimmt Abstiegsrang sieben ein.